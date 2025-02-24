Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Hulu izleme sorunları yaşayan kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Hulu Abonelik Sözleşmesi ve ExpressVPN Hizmet Koşullarına uymak için, şu anda bulunduğunuz ülkeye uygun bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.

1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

ABD’de kullanıcıysaniz ve Hulu yayını sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla bu VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:

ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1

VPN sunucusu konumunuzu nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz, aşağıda tüm cihazlarımız için talimatları bulabilirsiniz:

iOS: Ana ekranın altından yukarı kaydırın, parmağınızı basılı tutun, uygulama önizlemeleri solda görünene kadar. Hulu uygulaması ön izlemesini bulun, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Hulu uygulaması üzerinden yayın yapıyorsanız, her konum değiştirdiğinizde uygulamayı zorla kapatmalı ve yeniden açmalısınız. Aşağıda bir uygulamanın zorla kapatılması için talimatlar verilmiştir:: Ana ekranın altından yukarı kaydırın, parmağınızı basılı tutun, uygulama önizlemeleri solda görünene kadar. Hulu uygulaması ön izlemesini bulun, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma yöntemi cihazınıza göre değişiklik gösterebilir: Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa, üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.

Ekranın altında tek bir yatay çizgi bulunan cihazlarda, ekranın altından ortasına kadar yukarı kaydırın, bir saniye bekletin, sonra serbest bırakın. Sıradaki adımda, Hulu uygulaması ön izlemesini bulun ve uygulamayı zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön, cihazınıza bağlı olarak değişir. Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamaları seçin ve Hulu uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklenmiş Uygulamaları Yönet’i seçin. Hulu uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Hulu uygulaması ön izlemesini bulun, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.

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2. Hulu uygulamasından çıkış yapın, ardından tekrar giriş yapın

Hulu uygulamasını kullanıyorsanız:

Hulu uygulamasından çıkış yapın. Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazınız yeniden başlatıldıktan sonra Hulu uygulamasına tekrar giriş yapın.

Artık VPN’e bağlıyken Hulu izleyebiliyor olmalısınız.

Hulu uygulamasından nasıl çıkış yapılır

Android ve iOS cihazlar

Hulu uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki Profil simgesine dokunun. Ekranın alt kısmında Hulu’dan çıkış yap üzerine dokunun.

Android TV, Apple TV, ve Fire TV

Navigasyon çubuğundan Ayarlar seçeneğini seçin. Geçiş çubuğunu açmak için sola kaydırabilir veya uzaktan kumandanızda geri seçeneğini seçebilirsiniz. Oturumu Kapat Seç. Uygulama, çıkış yapmak istediğinizden emin olup olmadığınızı soracaktır. Hulu’dan çıkış yap seçeneğini seçin.

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3. Tarayıcınızdan Hulu izleyin

Hulu.com adresine giderek ve Hulu hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açarak tarayıcınızdan Hulu izleyebilirsiniz.

Hulu, aşağıdaki tarayıcıların en son sürümleriyle uyumludur:

Chrome

Firefox Eklentisi

Safari

Edge

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Hulu yayını sorunları yaşıyorsanız:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanabilmek için cihazınıza ExpressVPN uygulamasını da yüklemiş olmanız gerekmektedir. ABD kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1 Hâlâ sorun yaşıyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı Windows, Mac ve Linux’ta kullanılabilir ve Hulu tarafından desteklenen dört tarayıcıdan üçü ile çalışır: Chrome, Firefox ve Edge.

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4. Destek ile İletişime Geçin

Hâlâ VPN’e bağlıyken Hulu izleyemiyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

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ExpressVPN, Hulu ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahalesi olmadan çevrimiçi gizlilikten ve güvenlikten her zaman faydalanabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden her zaman kendi koşullarımıza, Hulu Abonelik Sözleşmesine ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, ExpressVPN ile Hulu izlerken ABD’de bulunmanızı gerektirir.