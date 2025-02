Share by email

Este guia é para usuários que têm problemas para transmitir Hulu enquanto conectados ao VPN.

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido antes de prosseguir para a próxima seção.

Para cumprir o Acordo de Assinante da Hulu e os Termos de Serviço do ExpressVPN, você deve conectar-se a uma localização de servidor que corresponda ao país onde você está atualmente localizado.

Se você é um usuário dos EUA e está tendo problemas para transmitir Hulu, tente mudar para estas localizações de servidor VPN na seguinte ordem:

Se você não tem certeza de como alterar sua localização de servidor VPN, você pode encontrar instruções de como fazê-lo abaixo para:

Se você está transmitindo pelo aplicativo Hulu, deve forçar o fechamento e reabrir a cada vez que você muda de localização. Abaixo estão as instruções para forçar o fechamento de um aplicativo em:: Deslize de baixo para cima na tela inicial, mantendo o dedo pressionado até que as pré-visualizações dos aplicativos apareçam à esquerda. Deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Hulu e então deslize para cima para fechar o aplicativo.

Android: No seu dispositivo Android, abra sua interface de multitarefa. O método varia de acordo com o dispositivo:

Se o seu dispositivo tiver três ícones na parte inferior da tela, toque no ícone de três linhas verticais ou no ícone de quadrado.

Se o seu dispositivo tiver uma única linha horizontal na parte inferior da tela, deslize de baixo para o meio da tela, segure por um segundo e solte.

Em seguida, deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Hulu e deslize para forçar o fechamento do aplicativo. A direção para deslizar varia de acordo com o seu dispositivo.

Android TV: Vá para Configurações, selecione Apps e role até encontrar o aplicativo Hulu. Selecione o aplicativo e depois selecione Forçar Parada.

Fire TV/Fire Stick: Vá para Configurações, selecione Aplicativos, selecione Gerenciar Aplicativos Instalados. Role até encontrar o aplicativo Hulu. Selecione o aplicativo e depois selecione Forçar Parada.

Apple TV: Clique duas vezes no ícone da TV no seu controle remoto para ver os aplicativos que estão rodando. Deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Hulu, então deslize para cima para fechar o aplicativo.