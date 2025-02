Denne guide er til brugere, der oplever problemer med at streame Hulu, mens de er forbundet til VPN’en.

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet er løst, inden du fortsætter til næste afsnit.

For at overholde Hulu-abonnentaftalen og ExpressVPN’s servicevilkår skal du forbinde til en serverplacering, der matcher det land, hvor du befinder dig.

Hvis du er en bruger i USA og har problemer med at streame Hulu, så prøv at skifte til disse VPN-serverplaceringer i følgende rækkefølge:

Hvis du er usikker på, hvordan du skifter din VPN-serverplacering, kan du finde instruktioner om, hvordan du gør det nedenfor for:

Hvis du streamer via Hulu-appen, bør du tvinge lukke den og genåbne den hver gang, du skifter placering. Nedenfor er instruktioner til at tvinge lukning af en app på:: Stryg opad fra bunden af startskærmen, hold fingeren nede, indtil app previews vises til venstre. Stryg for at finde Hulu app preview, og stryg derefter opad for at lukke appen.

Android: På din Android-enhed, åbn multitasking-grænsefladen. Metoden til at gøre dette varierer afhængigt af din enhed:

Hvis din enhed har tre ikoner nederst på skærmen, tryk enten på ikonet med de tre lodrette linjer eller firkantikonet.

Hvis din enhed har en enkelt horisontal linje nederst på skærmen, stryg op fra bunden til midten af skærmen, hold et sekund, og slip derefter.

Derefter, stryg for at finde Hulu app preview, og stryg for at tvinge lukning af appen. Den retning, du skal stryge, vil variere afhængigt af din enhed.

Android TV: Gå til Indstillinger, vælg Apps, og rul for at finde Hulu-appen. Vælg appen, og vælg derefter Tvungen stop.

Fire TV/Fire Stick: Gå til Indstillinger, vælg Applikationer, vælg Administrer installerede Applikationer. Rul for at finde Hulu-appen. Vælg appen, og vælg derefter Tvungen stop.

Apple TV: Dobbeltklik på TV-ikonet på din fjernbetjening for at se de apps, der kører. Stryg for at finde Hulu app preview, og stryg derefter opad for at lukke appen.