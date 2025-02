Questa guida è per gli utenti che riscontrano problemi nello streaming di Hulu mentre sono connessi alla VPN.

Dopo ciascun passaggio, verifica se il problema è risolto prima di procedere alla sezione successiva.

Per rispettare l’Accordo degli Abbonati di Hulu e i Termini di servizio di ExpressVPN, dovresti connetterti a una posizione server che corrisponde al paese in cui ti trovi attualmente.

1. Connettiti a un’altra posizione server VPN

Se sei un utente degli Stati Uniti e riscontri problemi con lo streaming di Hulu, prova a cambiare alle seguenti posizioni server VPN nell’ordine seguente:

USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1

Se non sei sicuro di come cambiare la tua posizione server VPN, puoi trovare le istruzioni su come farlo di seguito per:

iOS: Scorri verso l’alto dal fondo della schermata principale, mantenendo il dito premuto finché non appaiono le anteprime delle app a sinistra. Scorri per trovare l’anteprima dell’app Hulu, quindi scorri verso l’alto per chiudere l’app. Se stai eseguendo lo streaming tramite l’app Hulu, dovresti forzare la chiusura e riaprirla ogni volta che cambi posizione. Di seguito sono fornite le istruzioni per forzare la chiusura di un’app su:: Scorri verso l’alto dal fondo della schermata principale, mantenendo il dito premuto finché non appaiono le anteprime delle app a sinistra. Scorri per trovare l’anteprima dell’app Hulu, quindi scorri verso l’alto per chiudere l’app. Android: Sul tuo dispositivo Android, apri l’interfaccia multitasking. Il modo per farlo varia a seconda del dispositivo: Se il tuo dispositivo ha tre icone nella parte inferiore dello schermo, tocca l’icona delle tre linee verticali o l’icona quadrata.

Se il tuo dispositivo presenta una singola linea orizzontale nella parte inferiore dello schermo, scorri verso l’alto dal basso verso il centro dello schermo, tieni premuto per un secondo, poi rilascia. Poi, scorri per trovare l’anteprima dell’app Hulu, quindi scorri per forzare la chiusura dell’app. La direzione in cui devi scorrere varia a seconda del dispositivo. Android TV: Vai su Impostazioni, seleziona App e scorri per trovare l’app Hulu. Seleziona l’app, quindi seleziona Forza Interruzione. Fire TV/Fire Stick: Vai su Impostazioni, seleziona Applicazioni, seleziona Gestisci applicazioni installate. Scorri per trovare l’app Hulu. Seleziona l’app, quindi seleziona Forza Interruzione. Apple TV: Fai doppio clic sull’icona TV sul tuo telecomando per vedere le app attualmente in esecuzione. Scorri per trovare l’anteprima dell’app Hulu, quindi scorri verso l’alto per chiudere l’app.

2. Disconnettiti dall’app Hulu, quindi accedi nuovamente

Se stai utilizzando l’app Hulu:

Disconnettiti dall’app Hulu. Riavvia il tuo dispositivo. Una volta che il tuo dispositivo è stato riavviato, accedi nuovamente all’app Hulu.

Ora dovresti essere in grado di eseguire lo streaming di Hulu mentre sei connesso alla VPN.

Come disconnettersi dall’app Hulu

Dispositivi Android e iOS

Apri l’app Hulu. Tocca l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca Disconnettiti da Hulu in fondo alla schermata.

TV Android, Apple TV e Fire TV

Dal menu di navigazione, seleziona Impostazioni. Puoi aprire il menu di navigazione scorrendo a sinistra o selezionando indietro sul telecomando. Seleziona Log out. L’app ti chiederà se sei sicuro di voler disconnetterti. Seleziona Disconnettiti da Hulu.

3. Guarda Hulu dal tuo browser

Puoi eseguire lo streaming di Hulu dal tuo browser visitando Hulu.com e accedendo con i dettagli del tuo account Hulu.

Hulu è compatibile con le ultime versioni dei seguenti browser:

Chrome

Estensione per Firefox

Safari

Edge

Se riscontri problemi nello streaming di Hulu dal tuo browser mentre sei connesso alla VPN:

Ottieni l’estensione browser di ExpressVPN (disponibile per Windows, Mac e Linux). Per utilizzare l’estensione browser, devi anche aver installato l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo. Gli utenti statunitensi dovrebbero provare a connettersi alle seguenti posizioni server nell’ordine seguente: USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1 Se stai ancora riscontrando problemi, prova a utilizzare un altro browser. L’estensione browser di ExpressVPN è disponibile su Windows, Mac e Linux e funziona con tre dei quattro browser supportati da Hulu: Chrome, Firefox ed Edge.

4. Contatta il Supporto

Se non riesci ancora a eseguire lo streaming di Hulu mentre sei connesso alla VPN, in qualsiasi momento cliccando o toccando la casella di chat nell’angolo in basso a destra dello schermo.

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori informazioni, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo di Hulu. Non dovrebbe mai essere utilizzata come mezzo di violazione del copyright, che è strettamente contrario ai nostri Termini di servizio. Poiché non possiamo vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, sei in ogni momento responsabile del rispetto dei nostri termini, dell’Accordo degli Abbonati di Hulu e di tutte le leggi applicabili. La conformità richiede di trovarsi negli Stati Uniti mentre si esegue lo streaming di Hulu con ExpressVPN.