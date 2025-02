Denne guiden viser deg hvordan du endrer DNS-innstillingene på enheten din med Windows.

Domain Name System (DNS) omdanner domenenavn til IP-adresser slik at nettleseren din kan lese dem og laste inn de riktige sidene. Når du er koblet til internett, bruker du som standard DNS-serverne til internettleverandøren din (ISP), som kanskje ikke er sikre eller private. Dette kan potensielt eksponere DNS-forespørslene dine, inkludert internettaktiviteten din, for tredjeparter. For å unngå at DNS-forespørslene dine blir eksponert, koble til ExpressVPN, som har sine egne private, krypterte DNS-servere for å håndtere DNS-forespørslene dine.

Hvis du vil bruke andre DNS-servere, kan du oppdatere DNS-innstillingene på enheten din med Windows.

Viktig: Når du er koblet til ExpressVPN, vil DNS-forespørslene dine gå gjennom ExpressVPNs DNS-servere. For å bruke andre DNS-servere på enheten din med Windows, må du være Når du er koblet til ExpressVPN, vil DNS-forespørslene dine gå gjennom ExpressVPNs DNS-servere. For å bruke andre DNS-servere på enheten din med Windows, må du være frakoblet fra ExpressVPN

1. Åpne innstillingene for nettverkstilkoblinger

På enheten din med Windows, trykk på Windows-tasten ⊞ + R på tastaturet for å åpne Kjør-vinduet. Skriv inn ncpa.cpl. Klikk OK.



I vinduet Nettverkstilkoblinger, høyreklikk på din aktive internettforbindelse.

Hvis du er tilkoblet via en LAN-kabel, høyreklikk på Lokal tilkobling .

. Hvis du er tilkoblet via Wi-Fi, høyreklikk på Wi-Fi.

Velg Egenskaper.



Hvis du blir bedt om å tillate endringer på enheten din, klikk Ja.

2. Angi DNS-serveradressene

Dobbeltklikk på Internet Protocol Version 4 (eller bare Internet Protocol).



Velg Bruk følgende DNS-serveradresser.

I feltene Foretrukket DNS-server og Alternativ DNS-server, skriv inn DNS-serveradressene du vil bruke.

(Du kan bruke 208.67.222.222 og 208.67.220.220. Dette er OpenDNS’ sikre DNS-servere.)



Klikk OK > OK.

En merknad om PPPoE

Hvis du kobler til internettleverandøren din via en PPPoE-tilkobling, må du angi DNS-serverne på selve PPPoE-tilkoblingen og deretter starte datamaskinen på nytt for at DNS-innstillingene skal tre i kraft.

