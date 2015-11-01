Этот гид покажет вам как изменить настройки DNS на вашем устройстве Windows.

Система доменных имен (DNS) преобразует доменные имена в IP-адреса, чтобы ваш браузер мог их прочитать и загрузить правильные страницы. При подключении к интернету по умолчанию используются DNS-серверы вашего интернет-провайдера (ISP), которые могут быть небезопасными или не обеспечивать конфиденциальность. Это может привести к тому, что ваши DNS-запросы, включая вашу интернет-активность, будут доступны третьим сторонам. Чтобы избежать утечки ваших DNS-запросов, подключайтесь к ExpressVPN, который использует собственные закрытые, зашифрованные DNS-серверы для обработки ваших DNS-запросов.

Если вы хотите использовать другие DNS-серверы, вы можете обновить настройки DNS на вашем устройстве Windows.

Важно: При подключении к ExpressVPN ваши DNS-запросы будут обрабатываться через DNS-серверы ExpressVPN. Чтобы использовать другие DNS-серверы на вашем устройстве Windows, вам необходимо При подключении к ExpressVPN ваши DNS-запросы будут обрабатываться через DNS-серверы ExpressVPN. Чтобы использовать другие DNS-серверы на вашем устройстве Windows, вам необходимо отключиться от ExpressVPN

1. Открытие настроек сетевых подключений

На вашем устройстве Windows нажмите клавишу Windows ⊞ + R на клавиатуре, чтобы открыть окно «Выполнить». Введите ncpa.cpl. Нажмите OK.



В окне Сетевые подключения кликните правой кнопкой мыши по вашему активному интернет-соединению.

Если вы подключены через кабель LAN, кликните правой кнопкой по Локальному подключению .

. Если вы подключены через Wi-Fi, кликните правой кнопкой по Wi-Fi.

Выберите Свойства.



Если появится запрос на разрешение внесения изменений, нажмите Да.

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2. Установка адресов DNS-серверов

Дважды кликните Протокол Интернета версии 4 (или просто Протокол Интернета).



Выберите Использовать следующие адреса DNS-серверов.

В поля Предпочитаемый DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер введите адреса DNS-серверов, которые вы хотите использовать.

(Вы можете использовать 208.67.222.222 и 208.67.220.220. Это защищенные DNS-серверы OpenDNS.)



Нажмите OK > OK.

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Примечание о PPPoE

Если вы подключаетесь к интернет-провайдеру через соединение PPPoE, установите DNS-серверы непосредственно в настройках PPPoE и затем перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

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