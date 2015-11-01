Этот гид покажет вам как изменить настройки DNS на вашем устройстве Windows.
Система доменных имен (DNS) преобразует доменные имена в IP-адреса, чтобы ваш браузер мог их прочитать и загрузить правильные страницы. При подключении к интернету по умолчанию используются DNS-серверы вашего интернет-провайдера (ISP), которые могут быть небезопасными или не обеспечивать конфиденциальность. Это может привести к тому, что ваши DNS-запросы, включая вашу интернет-активность, будут доступны третьим сторонам. Чтобы избежать утечки ваших DNS-запросов, подключайтесь к ExpressVPN, который использует собственные закрытые, зашифрованные DNS-серверы для обработки ваших DNS-запросов.
Если вы хотите использовать другие DNS-серверы, вы можете обновить настройки DNS на вашем устройстве Windows.
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1. Открытие настроек сетевых подключений
2. Установка адресов DNS-серверов
Примечание о PPPoE
1. Открытие настроек сетевых подключений
На вашем устройстве Windows нажмите клавишу Windows ⊞ + R на клавиатуре, чтобы открыть окно «Выполнить». Введите ncpa.cpl. Нажмите OK.
В окне Сетевые подключения кликните правой кнопкой мыши по вашему активному интернет-соединению.
- Если вы подключены через кабель LAN, кликните правой кнопкой по Локальному подключению.
- Если вы подключены через Wi-Fi, кликните правой кнопкой по Wi-Fi.
Если появится запрос на разрешение внесения изменений, нажмите Да.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
2. Установка адресов DNS-серверов
Дважды кликните Протокол Интернета версии 4 (или просто Протокол Интернета).
Выберите Использовать следующие адреса DNS-серверов.
В поля Предпочитаемый DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер введите адреса DNS-серверов, которые вы хотите использовать.
(Вы можете использовать 208.67.222.222 и 208.67.220.220. Это защищенные DNS-серверы OpenDNS.)
Нажмите OK > OK.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
Примечание о PPPoE
Если вы подключаетесь к интернет-провайдеру через соединение PPPoE, установите DNS-серверы непосредственно в настройках PPPoE и затем перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
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