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Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
Если вы видите сообщение об ошибке «Не удалось открыть ExpressVPN Keys», выполните указанные ниже действия, чтобы сообщить о проблеме:
- На экране с сообщением об ошибке нажмите кнопку Сохранить код ошибки.
- Отправьте скачанный файл в чат службы поддержки ExpressVPN.
Далее выполняйте следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:
- На экране с сообщением об ошибке нажмите Попробовать снова.
- В веб-браузере откройте страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys.
- На той же странице удалите расширение и установите его заново.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Android или iOS:
Если вы видите сообщение об ошибке «Не удалось открыть ExpressVPN Keys», выполните указанные ниже действия, чтобы сообщить о проблеме:
- В приложение нажмите Помощь > Написать нам.
- Следуйте инструкциям.
Далее выполняйте следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:
- Откройте вкладку Keys > Попробовать снова.
- Откройте вкладку Настройки и нажмите Выйти. Затем нажмите Войти и следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.