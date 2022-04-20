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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если вы видите сообщение об ошибке «Не удалось открыть ExpressVPN Keys», выполните указанные ниже действия, чтобы сообщить о проблеме:

На экране с сообщением об ошибке нажмите кнопку Сохранить код ошибки. Отправьте скачанный файл в .

Далее выполняйте следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

На экране с сообщением об ошибке нажмите Попробовать снова. В веб-браузере откройте страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys. На той же странице удалите расширение и установите его заново.

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Приложение ExpressVPN для Android или iOS:

Если вы видите сообщение об ошибке «Не удалось открыть ExpressVPN Keys», выполните указанные ниже действия, чтобы сообщить о проблеме:

В приложение нажмите Помощь > Написать нам. Следуйте инструкциям.

Далее выполняйте следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

Откройте вкладку Keys > Попробовать снова. Откройте вкладку Настройки и нажмите Выйти. Затем нажмите Войти и следуйте инструкциям.

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