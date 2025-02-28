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Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)
Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting
Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)
Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting

Bu hata, genellikle yapılandırma dosyaları doğru yüklenmediğinde ortaya çıkar. Sorunu çözmek için, ExpressVPN uygulamasını kaldırın, makinenizi yeniden başlatın ve ardından ExpressVPN uygulamasını tekrar indirin.

Not: Program kaldırma talimatları Windows 10 içindir.

Başlat düğmesine sağ tıklayın ve Programlar ve Özellikler seçeneğini seçin.

masaüstünde başlat'a tıklayın

Başlat düğmesine sağ tıklayarak Programlar ve Özellikler doğrudan erişilemiyorsa, önce Denetim Masasına tıklayın ve ardından Programlar ve Özellikleri seçin.

denetim masasına tıklayın

denetim masasından programlar ve özellikleri seçin

Program listesini kaydırarak ExpressVPN’i bulun. ExpressVPN’i seçmek için sol tıklayın, sonra Kaldır seçeneğine tıklayın.

windows'ta bir programı kaldırın

Kurulum Sihirbazında, Kaldır‘a tıklayın.

kurulum sihirbazı

ExpressVPN başarıyla kaldırıldığında bilgilendirileceksiniz. Kurulum Sihirbazından çıkmak için Kapat ‘a tıklayın.

kaldırma başarılı

Programı kaldırdıktan sonra, makinenizi yeniden başlatın.

Makinenizi yeniden başlattıktan sonra, ExpressVPN uygulamasını indirin, uygulamayı kurun ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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