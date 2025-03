Если вы видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Вы сталкиваетесь с ошибкой, которая обычно возникает, если файлы конфигурации не загружены правильно. Чтобы исправить проблему, удалите приложение ExpressVPN, перезапустите ваше устройство, а затем снова загрузите приложение ExpressVPN.

Примечание: Следующие инструкции по удалению программ предназначены для Windows 10.

Щёлкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск и выберите Программы и компоненты.

Если Программы и компоненты недоступны прямо при нажатии правой кнопкой мыши на кнопке Пуск, откройте их, сначала нажав Панель управления, а затем выбрав Программы и компоненты.

Прокрутите список программ, пока не найдете ExpressVPN. Левой кнопкой мыши щелкните на ExpressVPN, чтобы выбрать его, затем нажмите Удалить.

В Мастере установки нажмите Удалить.

Вы получите уведомление, когда ExpressVPN успешно удалён. Нажмите Закрыть, чтобы выйти из Мастера установки.

После удаления программы перезагрузите ваш компьютер.

После перезагрузки устройства, загрузите приложение ExpressVPN, установите приложение и подключитесь к серверной локации.

