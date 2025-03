연결 로그에 다음 오류 메시지가 표시되면:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



구성 파일이 올바르게 로드되지 않으면 일반적으로 발생하는 오류가 발생하고 있습니다. 문제를 해결하기 위해, ExpressVPN 앱을 제거하고, 기기를 다시 시작한 후, ExpressVPN 앱을 다시 다운로드하십시오.

참고: 아래의 프로그램 제거 지침은 Windows 10을 기준으로 합니다.

시작 버튼을 오른쪽 클릭하고 프로그램 및 기능을 선택하십시오.

시작 버튼을 오른쪽 클릭하여 프로그램 및 기능을 직접 선택할 수 없는 경우, 먼저 제어판을 클릭한 다음 프로그램 및 기능을 선택하십시오.

프로그램 목록을 스크롤하여 ExpressVPN을 찾습니다. ExpressVPN을 선택하려면 왼쪽 클릭한 다음 제거를 클릭하십시오.

설치 마법사에서 제거를 클릭하십시오.

ExpressVPN이 성공적으로 제거되면 알림을 받게 됩니다. 설치 마법사를 종료하려면 닫기를 클릭하십시오.

프로그램을 제거한 후 기기를 다시 시작하십시오.

기기를 다시 시작한 후, ExpressVPN 앱을 다운로드하고, 앱을 설정하고, 서버 위치에 연결하십시오.

도움이 필요하신가요? 즉각적인 지원을 위해 하세요.

맨 위로 돌아가기