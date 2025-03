หากพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการเชื่อมต่อของคุณ:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



คุณพบข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นหากไฟล์การตั้งค่าไม่ได้โหลดอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหา ถอนการติดตั้งแอป ExpressVPN รีสตาร์ทเครื่องของคุณ จากนั้นดาวน์โหลดแอป ExpressVPN อีกครั้ง

หมายเหตุ: คำแนะนำด้านล่างสำหรับการถอนการติดตั้งโปรแกรมมีไว้สำหรับ Windows 10

คลิกขวา ที่ปุ่มเริ่มและเลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ

ถ้าโปรแกรมและคุณลักษณะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงโดยการคลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม ให้เข้าโดยคลิกที่ แผงควบคุม และเลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ

เลื่อนผ่านรายการโปรแกรมจนกว่าคุณจะเจอ ExpressVPN คลิกซ้าย ที่ ExpressVPN เพื่อเลือก จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง

ในตัวช่วยการตั้งค่า คลิก ถอนการติดตั้ง

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการถอนการติดตั้ง ExpressVPN สำเร็จ คลิก ปิด เพื่อออกจากตัวช่วยการตั้งค่า

หลังจากถอนการติดตั้งโปรแกรม รีสตาร์ทเครื่องของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทเครื่องของคุณแล้ว ดาวน์โหลดแอป ExpressVPN ตั้งค่าแอป และ เชื่อมต่อกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

