Hvis du ser følgende feilmelding i tilkoblingsloggen din:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Du opplever en feil som vanligvis skjer hvis konfigurasjonsfilene ikke lastes inn korrekt. For å løse problemet, avinstaller ExpressVPN-appen, start maskinen på nytt, og last deretter ned ExpressVPN-appen igjen.

Merk: Instruksjonene nedenfor for å avinstallere programmer er for Windows 10.

Høyreklikk på Start-knappen og velg Programmer og funksjoner.

Hvis Programmer og funksjoner ikke er direkte tilgjengelig ved å høyreklikke på Start-knappen, tilgang det ved først å klikke på Kontrollpanel og deretter velge Programmer og funksjoner.

Bla gjennom listen over programmer til du finner ExpressVPN. Venstreklikk på ExpressVPN for å velge det, deretter klikk Avinstaller.

I Oppsettsveiviseren, klikk Avinstaller.

Du vil bli varslet når ExpressVPN er vellykket avinstallert. Klikk Lukk for å avslutte Oppsettsveiviseren.

Etter å ha avinstallert programmet, start maskinen på nytt.

Når du har startet maskinen på nytt, last ned ExpressVPN-appen, installer appen, og koble til en serverlokasjon.

