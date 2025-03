接続ログに次のエラーメッセージが表示された場合:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



通常、設定ファイルが正しく読み込まれていない場合に発生するエラーに遭遇しています。 問題を解決するには、ExpressVPNアプリをアンインストールし、マシンを再起動してから、ExpressVPNアプリを再度ダウンロードしてください。

注意: 以下のプログラムのアンインストール手順はWindows 10用です。

スタートボタンを右クリックし、プログラムと機能を選択します。

スタートボタンを右クリックしても「プログラムと機能」に直接アクセスできない場合は、まずコントロールパネルをクリックし、プログラムと機能を選択してください。

プログラムの一覧をスクロールしてExpressVPNを見つけます。ExpressVPNを左クリックして選択し、アンインストールをクリックします。

セットアップウィザードでアンインストールをクリックします。

ExpressVPNが正常にアンインストールされたことを通知されます。 閉じるをクリックしてセットアップウィザードを終了します。

プログラムをアンインストールした後、マシンを再起動してください。

マシンを再起動したら、ExpressVPNアプリをダウンロードし、アプリをセットアップし、サーバーロケーションに接続してください。

助けが必要ですか? 直ちにサポートが必要な場合は、 。

ページのトップに戻る