Jos näet seuraavan virheilmoituksen yhteyslokissasi:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Kohtaat virheen, joka tapahtuu yleensä, jos määritystiedostoja ei ladata oikein. Ongelman korjaamiseksi poista asennus ExpressVPN-sovelluksesta, käynnistä laitteesi uudelleen ja lataa sitten ExpressVPN-sovellus uudelleen.

Huomautus: Alla olevat ohjeet ohjelmien asennuksen poistamiseen ovat Windows 10:lle.

Hiiren oikealla painikkeella napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat ja ominaisuudet.

Jos Ohjelmat ja ominaisuudet ei ole suoraan saatavilla napsauttamalla oikealla painikkeella Käynnistä-painiketta, pääset siihen napsauttamalla ensin Ohjauspaneelia ja valitsemalla sitten Ohjelmat ja ominaisuudet.

Vieritä ohjelmaluetteloa, kunnes löydät ExpressVPN:n. Näpäytä hiiren vasemmalla ExpressVPN:ää valitaksesi sen, napsauta sitten Poista asennus.

Asennusohjelmassa napsauta Poista asennus.

Saat ilmoituksen, kun ExpressVPN on onnistuneesti poistettu. Napsauta Sulje poistuaksesi asennusohjelmasta.

Ohjelman asennuksen poistamisen jälkeen käynnistä koneesi uudelleen.

Kun olet käynnistänyt koneesi uudelleen, lataa ExpressVPN-sovellus, asenna sovellus ja yhdistä palvelinsijaintiin.

