Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie w swoim dzienniku połączeń:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Napotykasz błąd, który zazwyczaj występuje, jeśli pliki konfiguracyjne nie zostały poprawnie załadowane. Aby naprawić problem, odinstaluj aplikację ExpressVPN, zrestartuj komputer, a następnie pobierz ponownie aplikację ExpressVPN.

Uwaga: Poniższe instrukcje dotyczące odinstalowania programów są przeznaczone dla Windows 10.

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz Programy i Funkcje.

Jeśli Programy i Funkcje nie są bezpośrednio dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem przycisku Start, uzyskaj do nich dostęp, najpierw klikając Panel sterowania, a następnie wybierając Programy i Funkcje.

Przewiń listę programów, aż znajdziesz ExpressVPN. Kliknij lewym przyciskiem na ExpressVPN, aby ją wybrać, a następnie kliknij Odinstaluj.

W Kreatorze instalacji kliknij Odinstaluj.

Otrzymasz powiadomienie, gdy ExpressVPN zostanie pomyślnie odinstalowane. Kliknij Zamknij, aby wyjść z Kreatora instalacji.

Po odinstalowaniu programu zrestartuj komputer.

Po zrestartowaniu komputera, pobierz aplikację ExpressVPN, zainstaluj aplikację i połącz się z serwerem w wybranej lokalizacji.

Potrzebujesz pomocy? Proszę .

Powrót na górę