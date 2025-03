Om du ser följande felmeddelande i din anslutningslogg:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Du stöter på ett fel som vanligtvis uppstår om konfigurationsfilerna inte är korrekt inlästa. För att åtgärda problemet, avinstallera ExpressVPN-appen, starta om datorn och ladda sedan ner ExpressVPN-appen igen.

Obs: Instruktionerna nedan för avinstallation av program är för Windows 10.

Högerklicka på Start-knappen och välj Program och Funktioner.

Om Program och Funktioner inte är direkt tillgängligt genom att högerklicka på Start-knappen, få tillgång till det genom att först klicka på Kontrollpanelen och sedan välja Program och Funktioner.

Bläddra igenom listan av program tills du hittar ExpressVPN. Vänsterklicka på ExpressVPN för att välja det, klicka sedan på Avinstallera.

I Installationsguiden, klicka på Avinstallera.

Du kommer att meddelas när ExpressVPN har avinstallerats framgångsrikt. Klicka på Stäng för att avsluta installationsguiden.

Efter att ha avinstallerat programmet, starta om datorn.

När du har startat om datorn, ladda ner ExpressVPN-appen, installera appen, och anslut till en serverposition.

