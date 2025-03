Hvis du ser følgende fejlmeddelelse i din forbindelseslog:

Mon Dec 02 21:19:02 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:02 2013 Exiting

Mon Dec 02 21:19:03 2013 cd to 'C:\Users\?\AppData\Roaming\ExpressVPN' failed: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. (errno=123)

Mon Dec 02 21:19:03 2013 Exiting



Du støder på en fejl, der normalt sker, hvis konfigurationsfilerne ikke indlæses korrekt. For at løse problemet, afinstaller ExpressVPN appen, genstart din maskine, og download derefter ExpressVPN appen igen.

Bemærk: De nedenstående instruktioner til afinstallation af programmer gælder for Windows 10.

Højreklik på Start-knappen og vælg Programmer og funktioner.

Hvis Programmer og funktioner ikke er direkte tilgængelig ved at højreklikke på Start-knappen, få adgang til det ved først at klikke på Kontrolpanel og derefter vælge Programmer og funktioner.

Rul gennem listen over programmer, indtil du finder ExpressVPN. Venstreklik på ExpressVPN for at vælge det, og klik derefter på Afinstaller.

I installationsguiden, klik på Afinstaller.

Du vil blive informeret, når ExpressVPN er blevet afinstalleret med succes. Klik på Luk for at afslutte installationsguiden.

Efter afinstallation af programmet, genstart din maskine.

Når du har genstartet din maskine, download ExpressVPN appen, installér appen, og opret forbindelse til en serverplacering.

