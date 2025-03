Bu kılavuz, ExpressVPN Mac uygulamasının tanılama dosyasında listelenen “Ana bilgisayar adresi çözümlenemiyor” hatasını nasıl gidereceğinizi gösterecektir.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error

Bu hatayı görüyorsanız, localhost sunucu adresinin DNS çözümlemesiyle ilgili bir sorun vardır. Sorunu çözmek için:

Mac’inizi yeniden başlatın. ExpressVPN uygulamasını açın. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Eğer tanılama bilgileri dosyanızda hala aynı hatayı görüyorsanız, şu adımları izleyin:

DNS ayarlarınızı başka bir DNS sunucu adresini kullanacak şekilde yapılandırın. ExpressVPN uygulamasını açın. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

