Bu kılavuz, ExpressVPN Mac uygulamasının tanılama dosyasında listelenen “Ana bilgisayar adresi çözümlenemiyor” hatasını nasıl gidereceğinizi gösterecektir.
RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error
Bu hatayı görüyorsanız, localhost sunucu adresinin DNS çözümlemesiyle ilgili bir sorun vardır. Sorunu çözmek için:
- Mac’inizi yeniden başlatın.
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
Eğer tanılama bilgileri dosyanızda hala aynı hatayı görüyorsanız, şu adımları izleyin:
- DNS ayarlarınızı başka bir DNS sunucu adresini kullanacak şekilde yapılandırın.
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
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