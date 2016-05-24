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Bu kılavuz, ExpressVPN Mac uygulamasının tanılama dosyasında listelenen “Ana bilgisayar adresi çözümlenemiyor” hatasını nasıl gidereceğinizi gösterecektir.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error
Bu hatayı görüyorsanız, localhost sunucu adresinin DNS çözümlemesiyle ilgili bir sorun vardır. Sorunu çözmek için:

  1. Mac’inizi yeniden başlatın.
  2. ExpressVPN uygulamasını açın.
  3. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Eğer tanılama bilgileri dosyanızda hala aynı hatayı görüyorsanız, şu adımları izleyin:

  1. DNS ayarlarınızı başka bir DNS sunucu adresini kullanacak şekilde yapılandırın.
  2. ExpressVPN uygulamasını açın.
  3. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

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