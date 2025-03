Den här guiden visar dig hur du löser felet ”Cannot resolve host address” som visas i ExpressVPN-appen för Mac:s diagnostikfil.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

Om du ser det här felet finns det ett DNS-problem vid upplösning av localhost-serveradressen. För att lösa detta problem:

Starta om din Mac. Öppna ExpressVPN-appen. Anslut till en VPN-serverplats.

Om du fortfarande ser samma fel i diagnostikfilen, följ dessa steg:

