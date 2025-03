Ten przewodnik pomoże Ci rozwiązać błąd „Nie można rozwiązać adresu hosta”, który może pojawić się w pliku diagnostycznym aplikacji ExpressVPN na Macu.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error

Jeśli widzisz ten błąd, oznacza to, że wystąpił problem z DNS przy próbie rozwiązania adresu serwera localhost. Aby rozwiązać ten problem:

Uruchom ponownie swojego Maca. Otwórz aplikację ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera VPN.

Jeśli nadal widzisz ten sam błąd w pliku diagnostycznym, wykonaj następujące kroki:

