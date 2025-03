Denne guiden viser deg hvordan du løser feilen “Cannot resolve host address” som vises i ExpressVPN-appens diagnostikkfil på Mac.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

Hvis du ser denne feilmeldingen, er det et DNS-problem med å løse adressen til localhost-serveren. Slik løser du problemet:

Start Mac-en på nytt. Åpne ExpressVPN-appen. Koble til en VPN-serverlokasjon.

Hvis du fortsatt ser den samme feilmeldingen i diagnostikkfilen, følg disse trinnene:

