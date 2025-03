이 가이드는 ExpressVPN Mac 앱의 진단 파일에서 “호스트 주소를 확인할 수 없음” 오류를 해결하는 방법을 안내합니다.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

이 오류가 발생하면 로컬호스트 서버 주소를 확인하는 데 문제가 있는 것입니다. 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:

Mac을 재시작합니다. ExpressVPN 앱을 실행합니다. VPN 서버 위치에 연결합니다.

진단 정보 파일에서 동일한 오류가 계속 나타난다면, 다음 단계를 수행하세요:

DNS 설정을 구성하여 다른 DNS 서버 주소를 사용합니다. ExpressVPN 앱을 실행합니다. VPN 서버 위치에 연결합니다.

