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Этот гид поможет вам устранить ошибку «Невозможно разрешить адрес хоста», отображаемую в диагностическом файле приложения ExpressVPN для Mac.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error
Если вы видите эту ошибку, возникла проблема с DNS при разрешении адреса локального сервера. Чтобы исправить эту ошибку:

  1. Перезагрузите Mac.
  2. Откройте приложение ExpressVPN.
  3. Подключитесь к серверу VPN.

Если ошибка все еще появляется в диагностическом файле, выполните следующие шаги:

  1. Настройте параметры DNS, используя другие адреса DNS-серверов.
  2. Откройте приложение ExpressVPN.
  3. Подключитесь к серверу VPN.

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