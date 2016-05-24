Этот гид поможет вам устранить ошибку «Невозможно разрешить адрес хоста», отображаемую в диагностическом файле приложения ExpressVPN для Mac.
RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error
Если вы видите эту ошибку, возникла проблема с DNS при разрешении адреса локального сервера. Чтобы исправить эту ошибку:
- Перезагрузите Mac.
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверу VPN.
Если ошибка все еще появляется в диагностическом файле, выполните следующие шаги:
- Настройте параметры DNS, используя другие адреса DNS-серверов.
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверу VPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.