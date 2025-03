Этот гид поможет вам устранить ошибку «Невозможно разрешить адрес хоста», отображаемую в диагностическом файле приложения ExpressVPN для Mac.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known Exiting due to fatal error

Если вы видите эту ошибку, возникла проблема с DNS при разрешении адреса локального сервера. Чтобы исправить эту ошибку:

Перезагрузите Mac. Откройте приложение ExpressVPN. Подключитесь к серверу VPN.

Если ошибка все еще появляется в диагностическом файле, выполните следующие шаги:

