คู่มือนี้จะแสดงวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด “Cannot resolve host address” ที่พบในไฟล์วิเคราะห์ปัญหาของแอป ExpressVPN สำหรับ Mac

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ DNS ในการแก้ไขปัญหานี้:

รีสตาร์ท Mac ของคุณ เปิดแอป ExpressVPN เชื่อมต่อกับตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN

หากคุณยังคงพบข้อผิดพลาดเดิมในไฟล์วิเคราะห์ปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

