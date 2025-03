Tämä opas näyttää, kuinka voit ratkaista “Cannot resolve host address” -virheen, joka näkyy ExpressVPN-sovelluksen diagnostiikkatiedostossa Macilla.

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

Jos näet tämän virheen, kyseessä on DNS-ongelma, joka estää localhost-palvelinosoitteen ratkaisemisen. Voit korjata ongelman seuraavasti:

Käynnistä Mac uudelleen. Avaa ExpressVPN-sovellus. Yhdistä VPN-palvelinsijaintiin.

Jos virhe näkyy edelleen diagnostiikkatiedostossasi, toimi näin:

