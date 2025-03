このガイドでは、ExpressVPN Macアプリの診断ファイルに表示される「Cannot resolve host address」エラーを解決する方法を説明します。

RESOLVE: Cannot resolve host address: localhost: nodename nor servname provided, or not known

Exiting due to fatal error

このエラーが表示される場合、ローカルホストのサーバーアドレスを解決する際にDNSの問題が発生しています。以下の手順で解決できます:

もし診断情報ファイルに同じエラーが表示される場合は、以下の手順を試してください:

サポートが必要ですか? 。

ページの先頭へ戻る