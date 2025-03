Hvis du ser følgende feilmelding i tilkoblingsloggen din:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly eller

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Klikk på Start (eller trykk på Windows-tasten) for å åpne Start-menyen.

Skriv « kjør «

« Velg Kjør under «Programmer» for å åpne Kjør-dialogboksen

I Kjør-dialogboksen, skriv «ncpa.cpl» og klikk på OK.

I vinduet Nettverkstilkoblinger, finn ExpressVPN TAP-adapter. Navnet starter ofte med Ethernet. Det kan også kalles Tap-Windows Adapter V9 for eldre versjoner av ExpressVPN.

Høyreklikk på TAP-adapteren, og velg Aktiver. Hvis den allerede er aktivert, deaktiver den først, og aktiver den deretter igjen.

Start ExpressVPN på nytt og kobler til en serverlokasjon.

Kan du ikke finne TAP-adapteren din?

Hvis du ikke kan se TAP-adapteren i vinduet Nettverkstilkoblinger, gå til Enhetsbehandling > Nettverkskort > ExpressVPN Tap Adapter.

Dobbeltklikk på ExpressVPN Tap Adapter for å se enhetsstatusen. Hvis du ser:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

må du deaktivere driver signaturhåndhevelse, installere ExpressVPN på nytt, og deretter aktivere driver signaturhåndhevelse igjen.

Deaktiver driver signaturhåndhevelse

Åpne et Kommandoprompt med administratorrettigheter. Du kan gjøre dette ved å søke etter «kommandoprompt» i søket på skrivebordet. Pass på å høyreklikke på Kommandoprompt og velge Kjør som administrator. Skriv inn følgende kommando: Du skal se «Operasjonen ble fullført vellykket.» Lukk Kommandoprompten og restart datamaskinen din.

Installer ExpressVPN på nytt

Aktiver driver signaturhåndhevelse

Åpne et Kommandoprompt med administratorrettigheter. Du kan gjøre dette ved å søke etter «kommandoprompt» i søket på skrivebordet. Pass på å høyreklikke på Kommandoprompt og velge Kjør som administrator. Skriv inn følgende kommando: bcdedit /set testsigning off Lukk Kommandoprompten og restart datamaskinen din.

Videre feilsøking

Hvis du fortsatt opplever problemer, først start datamaskinen på nytt, deretter start ExpressVPN og koble til en serverlokasjon.

Hvis problemet vedvarer etter at du har startet datamaskinen på nytt, installer ExpressVPN på nytt. Du trenger ikke å avinstallere appen først. Bare kjør installasjonsprogrammet igjen.

