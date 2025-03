接続ログに次のエラーメッセージが表示された場合:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly または

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

スタートをクリックするかWindowsキーを押してスタートメニューを開きます。

「 run 」と入力してください

」と入力してください プログラムの下にあるRunを選択し、実行ダイアログボックスを開きます

実行ダイアログボックスに「ncpa.cpl」と入力し、OKをクリックしてください。

ネットワーク接続ウィンドウで、ExpressVPNのTAPアダプターを見つけてください。 名前はしばしばイーサネットで始まることがあります。 古いバージョンのExpressVPNではTap-Windows Adapter V9と呼ばれることもあります。

TAPアダプターを右クリック し、有効にするを選択します。 すでに有効になっている場合は、まず無効にしてから再度有効にしてください。

ExpressVPNを再起動し、サーバーロケーションに接続します

助けが必要ですか? 。

TAPアダプターを見つけられませんか?

ネットワーク接続ウィンドウでTAPアダプターが見つからない場合は、デバイスマネージャー > ネットワークアダプター >ExpressVPN Tap Adapterに移動します。

ExpressVPN Tap Adapterをダブルクリックして、デバイスの状態を確認します。 次の状態が表示された場合:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

ドライバ署名の強制を無効にし、ExpressVPNを再インストールし、ドライバ署名の強制を再度有効にする必要があります。

ドライバ署名の強制を無効にする

管理者権限でコマンドプロンプトを開いてください。 デスクトップ検索で「コマンドプロンプト」と検索することでこの操作を行うことができます。 コマンドプロンプトを必ず右クリックし、管理者として実行を選択してください。 次のコマンドを入力してください: 「操作が正常に完了しました。」と表示されるはずです。 コマンドプロンプトを閉じてコンピュータを再起動してください。

ExpressVPNを再インストール

ExpressVPNアカウントにサインインしてください。 ExpressVPNを設定をクリックしてください。 Windows版ExpressVPNアプリをダウンロード。 Windows版ExpressVPNアプリをインストール。

ドライバ署名の強制を再度有効にする

管理者権限でコマンドプロンプトを開いてください。 デスクトップ検索で「コマンドプロンプト」と検索することでこの操作を行うことができます。 コマンドプロンプトを必ず右クリックし、管理者として実行を選択してください。 以下のコマンドを入力してください: bcdedit /set testsigning off コマンドプロンプトを閉じてコンピュータを再起動してください。

助けが必要ですか? 。

さらなるトラブルシューティング

問題がまだ発生している場合、コンピューターを再起動し、次にExpressVPNを開始してサーバーロケーションに接続してください。

コンピューターを再起動しても問題が解決しない場合、ExpressVPNを再インストールしてください。 最初にアプリをアンインストールする必要はありません。 単にインストールプログラムを再実行してください。

助けが必要ですか? 。

ページのトップに戻る