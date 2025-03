Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie w swoim dzienniku połączeń:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly lub

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Kliknij Start (lub naciśnij klawisz Windows), aby otworzyć menu Start.

Wpisz „ uruchom „

„ Wybierz Uruchom w sekcji „Programy”, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie

W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz „ncpa.cpl” i kliknij OK.

W oknie Połączenia sieciowe znajdź ExpressVPN adapter TAP. Jego nazwa często zaczyna się od Ethernet. Może być również nazywany Tap-Windows Adapter V9 dla starszych wersji ExpressVPN.

Kliknij prawym przyciskiem na adapterze TAP i wybierz Włącz. Jeśli jest już włączony, najpierw go wyłącz, a następnie ponownie włącz.

Uruchom ponownie ExpressVPN i połącz się z lokalizacją serwera.

Nie możesz znaleźć swojego adaptera TAP?

Jeśli nie widzisz swojego adaptera TAP w oknie Połączenia sieciowe, przejdź do Menedżera urządzeń > Adaptery sieciowe > ExpressVPN Adapter TAP.

Kliknij dwukrotnie na ExpressVPN Tap Adapter, aby sprawdzić status urządzenia. Jeśli zobaczysz:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

musisz wyłączyć wymuszanie podpisu sterownika, ponownie zainstalować ExpressVPN i ponownie włączyć wymuszanie podpisu sterownika.

Wyłącz wymuszanie podpisu sterownika

Otwórz Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Możesz to zrobić, wyszukując „wiersz poleceń” w wyszukiwarce na pulpicie. Upewnij się, że klikniesz prawym przyciskiem na Wiersz polecenia i wybierzesz Uruchom jako administrator. Wprowadź następującą komendę: Powinno pojawić się „Operacja zakończona pomyślnie.” Zamknij Wiersz polecenia i uruchom ponownie komputer.

Ponownie zainstaluj ExpressVPN

Ponownie włącz wymuszanie podpisu sterownika

Otwórz Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Możesz to zrobić, wyszukując „wiersz poleceń” w wyszukiwarce na pulpicie. Upewnij się, że klikniesz prawym przyciskiem na Wiersz polecenia i wybierzesz Uruchom jako administrator. Wpisz następujące polecenie: bcdedit /set testsigning off Zamknij Wiersz polecenia i uruchom ponownie komputer.

Dalsze rozwiązywanie problemów

Jeśli nadal napotykasz problemy, najpierw uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ExpressVPN i połącz się z lokalizacją serwera.

Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu komputera, ponownie zainstaluj ExpressVPN. Nie musisz najpierw odinstalowywać aplikacji. Po prostu uruchom program instalacyjny ponownie.

