Om du ser följande felmeddelande i din anslutningslogg:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly eller

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Klicka på Start (eller tryck på Windows-tangenten) för att öppna Start-menyn.

Skriv ” kör ”

” Välj Kör under ”Program” för att öppna dialogrutan Kör

I dialogrutan Kör, skriv ”ncpa.cpl” och klicka på OK.

I fönstret Nätverksanslutningar, hitta ExpressVPN TAP-adapter. Dess namn börjar ofta med Ethernet. Den kan också kallas Tap-Windows Adapter V9 för äldre versioner av ExpressVPN.

Högerklicka på TAP-adaptern och välj Aktivera. Om den redan är aktiverad, avaktivera den först och aktivera den sedan igen.

Starta om ExpressVPN och anslut till en serverposition.

Kan du inte hitta din TAP-adapter?

Om du inte kan se din TAP-adapter i fönstret Nätverksanslutningar, gå till Enhetshanteraren > Nätverksadaptrar > ExpressVPN Tap-adapter.

Dubbelklicka på ExpressVPN Tap-adapter för att visa enhetens status. Om du ser:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

måste du avaktivera drivrutinssignaturens verkställighet, installera om ExpressVPN och återaktivera drivrutinssignaturens verkställighet.

Avaktivera drivrutinssignaturens verkställighet

Öppna en Kommandotolk med administrativa rättigheter. Du kan göra detta genom att söka efter ”kommandotolk” på skrivbordet. Se till att högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör. Ange följande kommando: Du ska se ”Operationen slutfördes framgångsrikt.” Stäng Kommandotolken och starta om datorn.

Installera om ExpressVPN

Återaktivera drivrutinssignaturens verkställighet

Öppna en Kommandotolk med administrativa rättigheter. Du kan göra detta genom att söka efter ”kommandotolk” på skrivbordet. Se till att högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör. Skriv in följande kommando: bcdedit /set testsigning off Stäng Kommandotolken och starta om datorn.

Ytterligare felsökning

Om du fortfarande stöter på problem, starta om datorn först, sedan starta ExpressVPN och anslut till en serverposition.

Om problemet kvarstår efter att du har startat om datorn, installera om ExpressVPN. Du behöver inte avinstallera appen först. Kör bara installationsprogrammet igen.

