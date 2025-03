Hvis du ser følgende fejlmeddelelse i din forbindelseslog:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly eller

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Klik på Start (eller tryk på Windows-tasten) for at åbne Start-menuen.

Skriv “ kør “

“ Vælg Kør under “Programmer” for at åbne Kør-dialogboksen

I Kør-dialogboksen skal du skrive “ncpa.cpl” og klikke på OK.

I vinduet Netværksforbindelser skal du finde ExpressVPN TAP-adapteren. Dets navn begynder ofte med ethernet. Det kan også kaldes Tap-Windows Adapter V9 for ældre versioner af ExpressVPN.

Højreklik på TAP-adapteren, og vælg Aktiver. Hvis den allerede er aktiveret, skal du først deaktivere den og derefter genaktivere den.

Genstart ExpressVPN og forbind til en serverplacering.

Behov for hjælp? .

Kan du ikke finde din TAP-adapter?

Hvis du ikke kan se din TAP-adapter i vinduet Netværksforbindelser, gå til Enhedshåndtering > Netværkskort > ExpressVPN Tap Adapter.

Dobbeltklik på ExpressVPN Tap Adapter for at se enhedsstatus. Hvis du ser:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

du skal deaktivere driverunderskriftshåndhævelse, geninstallere ExpressVPN, og genaktivere driverunderskriftshåndhævelse.

Deaktivér håndhævelse af driversignatur

Åbn en Kommandoprompt med administratorrettigheder. Du kan gøre dette ved at søge efter “kommandoprompt” i skrivebordsøgningen. Sørg for at højreklikke på Kommandoprompt og vælge Kør som administrator. Indtast følgende kommando: Du skal se “Operationen blev fuldført succesfuldt.” Luk Kommandoprompten og genstart din computer.

Geninstaller ExpressVPN

Genaktiver håndhævelse af driversignatur

Åbn en Kommandoprompt med administratorrettigheder. Du kan gøre dette ved at søge efter “kommandoprompt” i skrivebordsøgningen. Sørg for at højreklikke på Kommandoprompt og vælge Kør som administrator. Indtast følgende kommando: bcdedit /set testsigning off Luk Kommandoprompten og genstart din computer.

Behov for hjælp? .

Yderligere fejlfinding

Hvis du stadig har problemer, skal du først genstarte din computer og derefter starte ExpressVPN og forbinde til en serverplacering.

Hvis problemet fortsætter efter genstart af din computer, geninstaller ExpressVPN. Du behøver ikke afinstallere appen først. Kør bare installationsprogrammet igen.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen