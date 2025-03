Jos näet seuraavan virheilmoituksen yhteyslokissasi:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly tai

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Klikkaa Käynnistä (tai paina Windows -näppäintä) avataksesi Käynnistä-valikon.

Kirjoita ” suorita ”

” Valitse Suorita kohdan ”Ohjelmat” alta avataksesi Suorita-valintaikkunan

Kirjoita Suorita-valintaikkunaan ”ncpa.cpl” ja klikkaa OK.

Verkkoyhteydet-ikkunassa etsi ExpressVPN TAP-sovitin. Sen nimi alkaa usein Ethernet -sanalla. Sitä voidaan myös kutsua nimellä Tap-Windows Adapter V9 vanhemmille ExpressVPN:n versioille.

Napsauta oikealla TAP-sovitinta ja valitse Ota käyttöön. Jos se on jo käytössä, poista se ensin käytöstä ja ota sitten uudelleen käyttöön.

Käynnistä ExpressVPN uudelleen ja yhdistä palvelimen sijaintiin.

Etkö löydä TAP-sovitintasi?

Jos et näe TAP-sovitintasi Verkkoyhteydet-ikkunassa, siirry Laitehallintaan>Verkkosovittimet>ExpressVPN Tap Adapter.

Kaksoisklikkaa ExpressVPN Tap Adapteria nähdäksesi laitteen tila. Jos näet:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

sinun täytyy poistaa ohjaimen allekirjoituksen valvonta käytöstä, asentaa ExpressVPN uudelleen ja ottaa ohjaimen allekirjoituksen valvonta takaisin käyttöön.

Poista ohjaimen allekirjoituksen valvonta käytöstä

Avaa Komentokehote ylläpito-oikeuksin. Voit tehdä tämän etsimällä ”komentokehote” työpöydän hakukentästä. Varmista, että napsautat oikealla Komentokehotetta ja valitset Suorita järjestelmänvalvojana. Kirjoita seuraava komento: Sinun pitäisi nähdä ”Toiminto suoritettu onnistuneesti.” Sulje Komentokehote ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Asenna ExpressVPN uudelleen

Ota ohjaimen allekirjoituksen valvonta uudelleen käyttöön

Avaa Komentokehote ylläpito-oikeuksin. Voit tehdä tämän etsimällä ”komentokehote” työpöydän hakukentästä. Varmista, että napsautat oikealla Komentokehotetta ja valitset Suorita järjestelmänvalvojana. Anna seuraava komento: bcdedit /set testsigning off Sulje Komentokehote ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Lisäongelmanratkaisu

Jos kohtaat edelleen ongelmia, käynnistä tietokoneesi uudelleen, sitten käynnistä ExpressVPN ja yhdistä palvelimen sijaintiin.

Jos ongelma jatkuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, asenna ExpressVPN uudelleen. Sinun ei tarvitse poistaa sovellusta ensin. Suorita asennusohjelma uudelleen.

