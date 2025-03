연결 로그에 다음 오류 메시지가 표시되면:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly 또는

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

시작 메뉴를 열려면 시작을 클릭하세요 (또는 Windows 키를 누르세요).

“ 실행 “을 입력하세요

“을 입력하세요 “프로그램” 아래에서 실행을 선택하여 실행 대화상자를 여세요

실행 대화상자에 “ncpa.cpl“을 입력하고 확인을 클릭하세요.

네트워크 연결 창에서 ExpressVPN TAP 어댑터를 찾으세요. 이름은 종종 이더넷으로 시작됩니다. ExpressVPN의 이전 버전에서는 Tap-Windows Adapter V9라고 불릴 수도 있습니다.

오른쪽 클릭 TAP 어댑터, 사용을 선택하세요. 이미 사용 중인 경우, 먼저 비활성화한 후 다시 활성화하세요.

ExpressVPN을 재시작하고 서버 위치에 연결하세요

TAP 어댑터를 찾을 수 없습니까?

네트워크 연결 창에서 TAP 어댑터를 찾을 수 없는 경우 장치 관리자 > 네트워크 어댑터 > ExpressVPN Tap Adapter로 이동하세요.

더블 클릭하여 ExpressVPN Tap Adapter의 장치 상태를 확인하세요. 다음을 보면:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

드라이버 서명 강제를 비활성화하고, ExpressVPN을 다시 설치하고, 드라이버 서명 강제를 다시 활성화해야 합니다.

드라이버 서명 강제 비활성화

관리자 권한으로 명령 프롬프트를 여세요. 데스크톱 검색에서 “command prompt”를 검색하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 명령 프롬프트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 관리자로 실행을 선택하세요. 다음 명령어를 입력하세요: “작업이 성공적으로 완료되었습니다.”라는 메시지가 표시됩니다. 명령 프롬프트를 닫고 컴퓨터를 재시작하세요.

ExpressVPN 다시 설치

드라이버 서명 강제 다시 활성화

관리자 권한으로 명령 프롬프트를 여세요. 데스크톱 검색에서 “command prompt”를 검색하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 명령 프롬프트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 관리자로 실행을 선택하세요. 다음 명령어를 입력하세요: bcdedit /set testsigning off 명령 프롬프트를 닫고 컴퓨터를 재시작하세요.

추가 문제 해결

문제가 계속 발생하면, 먼저 컴퓨터를 재시작한 후 ExpressVPN을 시작하고 서버 위치에 연결하세요.

컴퓨터를 재시작한 후에도 문제가 계속되면, ExpressVPN을 다시 설치하세요. 앱을 먼저 제거할 필요는 없습니다. 간단히 설치 프로그램을 다시 실행하세요.

