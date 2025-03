Если вы видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly или

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Нажмите Пуск (или нажмите клавишу Windows), чтобы открыть меню Пуск.

Введите « выполнить «

« Выберите Выполнить в разделе «Программы», чтобы открыть окно выполнения

В поле выполнения введите «ncpa.cpl» и нажмите OK.

В окне «Сетевые подключения» найдите ExpressVPN TAP-адаптер. Его название часто начинается с Ethernet. Он также может называться Tap-Windows Adapter V9 для более старых версий ExpressVPN.

Кликните правой кнопкой по TAP-адаптеру и выберите Включить. Если он уже включен, сначала отключите его, а затем снова включите.

Перезапустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации.

Не можете найти свой адаптер TAP?

Если вы не видите свой адаптер TAP в окне «Сетевые подключения», перейдите на Диспетчер устройств> Сетевые адаптеры> ExpressVPN Tap Adapter.

Дважды кликните на ExpressVPN Tap Adapter, чтобы просмотреть статус устройства. Если вы видите:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

вам нужно будет отключить проверку подписи драйверов, переустановить ExpressVPN и заново включить проверку подписи драйверов.

Отключить проверку подписи драйверов

Откройте Командную строку с правами администратора. Вы можете сделать это, выполнив поиск по запросу «командная строка» на вашем рабочем столе. Убедитесь, что вы кликнули правой кнопкой мыши по командной строке и выберите Запуск от имени администратора. Введите следующую команду: Вы должны увидеть «Операция успешно завершена.» Закройте командную строку и перезапустите компьютер.

Переустановите ExpressVPN

Включите проверку подписи драйверов

Откройте Командную строку с правами администратора. Вы можете сделать это, выполнив поиск по запросу «командная строка» на вашем рабочем столе. Убедитесь, что вы кликнули правой кнопкой мыши по командной строке и выберите Запуск от имени администратора. Введите следующую команду: bcdedit /set testsigning off Закройте командную строку и перезапустите компьютер.

Дополнительное устранение неполадок

Если проблема по-прежнему существует, сначала перезапустите компьютер, затем запустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации.

Если проблема сохраняется после перезапуска компьютера, переустановите ExpressVPN. Вам не нужно сначала удалять приложение. Просто запустите программу установки ещё раз.

