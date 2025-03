หากพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการเชื่อมต่อของคุณ:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly หรือ

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

คลิก เริ่ม (หรือกดคีย์ Windows) เพื่อเปิดเมนูเริ่ม

พิมพ์ “ run “

“ เลือก Run ใต้ “โปรแกรม” เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Run

ในกล่องโต้ตอบ Run พิมพ์ “ncpa.cpl” แล้วคลิก ตกลง

ในหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ค้นหา อะแดปเตอร์ TAP ของ ExpressVPN ชื่อมักจะเริ่มต้นด้วย อีเธอร์เน็ต อาจเรียกว่า Tap-Windows Adapter V9 สำหรับเวอร์ชั่นเก่าของ ExpressVPN

คลิกขวา ที่อะแดปเตอร์ TAP และเลือก เปิดใช้งาน หากเปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ปิดการใช้งานและเปิดใช้งานใหม่

รีสตาร์ท ExpressVPN และ เชื่อมต่อกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

ไม่พบอะแดปเตอร์ TAP ของคุณใช่หรือไม่?

หากคุณไม่เห็นอะแดปเตอร์ TAP ของคุณในหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่าย ไปที่ Device Manager > Network adapters > ExpressVPN Tap Adapter

คลิ๊กสองครั้ง บน ExpressVPN Tap Adapter เพื่อดูสถานะอุปกรณ์ หากคุณเห็น:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

คุณจะต้องปิดใช้งานการบังคับลายเซ็นไดรเวอร์ ถอนการติดตั้ง ExpressVPN และเปิดใช้งานการบังคับลายเซ็นไดรเวอร์อีกครั้ง

ปิดการบังคับใช้ลายเซ็นไดรเวอร์

เปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถทำได้โดยการค้นหา “command prompt” ในการค้นหาบนเดสก์ท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ คลิกขวา ที่ Command Prompt และเลือก Run as administrator กรอกคำสั่งต่อไปนี้: คุณควรเห็น “Operation ประสบความสำเร็จ” ปิด Command Prompt และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดตั้ง ExpressVPN ใหม่

เปิดใช้งานการบังคับลายเซ็นไดรเวอร์ใหม่

เปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถทำได้โดยการค้นหา “command prompt” ในการค้นหาบนเดสก์ท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ คลิกขวา ที่ Command Prompt และเลือก Run as administrator พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: bcdedit /set testsigning off ปิด Command Prompt และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

หากคุณยังพบปัญหาอยู่ ให้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว เริ่ม ExpressVPN และเชื่อมต่อกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

หากปัญหายังคงอยู่หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว, ติดตั้ง ExpressVPN ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งแอปก่อน เพียง รันโปรแกรมการติดตั้ง อีกครั้ง

