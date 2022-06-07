Son güncelleme:

Bu sayfa, ‘Your order is not complete’ (‘Siparişiniz tamamlanmadı’) e-postası alan kişiler içindir ve bu e-postayı neden ExpressVPN’den aldığınızı açıklar.

E-posta adresinizle bir ExpressVPN hesabına kaydolmaya başladıysanız ancak ödeme işlemini tamamlamadıysanız bu e-postayı alırsınız.

Bir hesaba kaydolmaya başlamadıysanız ancak yine de bu e-postayı aldıysanız başka biri kaydolmak için adresinizi kullanmayı denemiştir. Destek Ekibimize haber verin, böylece sizinle tekrar iletişime geçilmemesini sağlamaya yardımcı olabilirler.

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