Эта статья для тех пользователей, кто получил электронное письмо с темой «Your order is not complete» (Ваш заказ не завершен). Здесь вы узнаете, почему вы получили это письмо от ExpressVPN.

Если вы начали процесс регистрации учетной записи на сайте ExpressVPN, указав свой адрес электронной почты, но при этом не завершили процесс оплаты, то вы получите такое письмо.

Если вы не начинали процесс регистрации учетной записи, но все равно получили это письмо, значит, кто-то еще пытался воспользоваться вашей электронной почтой для регистрации. чтобы не получать больше подобные письма.

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