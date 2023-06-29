Temptation Island'da, çiftler, seksi bekarlarla dolu bir villaya giderek uzun süreli ilişkilerini test ediyor. Bu çiftler, ilişkilerinde dönüm noktalarına ulaşıyor ve bu şova katılara soruınlarının çözüleceğini umuyor. Matematikte kötü olabiliriz ancak bu hiç akla yatkın değil.

Çiftler, şov sırasında birbirinden ayrı yaşıyorlar ve bekarlarla flört ederek ayartmaya çalışılıyor. Her bölümün sonunda, partnerlerinin ne yaptıklarıyla ilgili klipleri izliyorlar ve sezonun sonunda, ilişkilerini devam ettirme veya ayrılma kararı alıyorlar. Yeni sezonda, birisi şeytana uyduğunda villayı kırmızı renge boyayan "Ayartma Işığı" yer alacak.

Temptation Island geçmişte Fox'ta iki sezon boyunca yayınlandı ve sonra iptal edildi. Bu şovu USA Network satın aldı ve 2023 sezonu, toplamda yedinci ancak USA Network'de beşinci sezon olacak.