Temptation Island nereden izlenir
Temptation Island, bu yaz sıcakları getiriyor! Yeni sezon, yeni çiftler, yeni drama, yeni ilişkiler; bu şovda her şey var. İşte Temptation Island 2023'ü izleyebileceğiniz yerler.
Temptation Island'ın konusu ne?
Temptation Island'da, çiftler, seksi bekarlarla dolu bir villaya giderek uzun süreli ilişkilerini test ediyor. Bu çiftler, ilişkilerinde dönüm noktalarına ulaşıyor ve bu şova katılara soruınlarının çözüleceğini umuyor. Matematikte kötü olabiliriz ancak bu hiç akla yatkın değil.
Çiftler, şov sırasında birbirinden ayrı yaşıyorlar ve bekarlarla flört ederek ayartmaya çalışılıyor. Her bölümün sonunda, partnerlerinin ne yaptıklarıyla ilgili klipleri izliyorlar ve sezonun sonunda, ilişkilerini devam ettirme veya ayrılma kararı alıyorlar. Yeni sezonda, birisi şeytana uyduğunda villayı kırmızı renge boyayan "Ayartma Işığı" yer alacak.
Temptation Island geçmişte Fox'ta iki sezon boyunca yayınlandı ve sonra iptal edildi. Bu şovu USA Network satın aldı ve 2023 sezonu, toplamda yedinci ancak USA Network'de beşinci sezon olacak.
Temptation Island 5. Sezon nerede yayınlanacak?
Temptation Island 2023, 14 Haziran 21:00'da (ET) USA Network'de yayınlanacak. Bu şov, ağın "Çarşamba" programının bir parçası ve The Big D'den önce yayınlanıyor. Ayrıca bir sonraki gün Peacock'ta yayınlanacak.
Temptation Island internette nereden izlenir
Temptation Island'ı USA Network'ten izleyin
Temptation Island'ın 5'inci Sezonunu kablolu kanal USA Network'ten izleyin. Bölümleri bu kanalın web sitesinden ve uygulamasından da izleyebilirsiniz ancak şova erişmek için bir hesaba ihtiyacınız olabilir. Bir hesap oluşturmak için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız yeterlidir.
Temptation Island'I Peacock'tan izleyin
Peacock'ın sizi Temptation Island'ın her sezonuyla cezbetmesine izin verin. Bu hizmet üzerinden hemen ilk dört sezonu art arda izleyin ve 5'inci sezonu sonraki gün yayınlarıyla takip edin. Yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilir ve bu hizmet ayda 5 USD gibi cüzi bir ücret talep ediyor.
Temptation Island'ı 7Plus'ta ücretsiz izleyin
Avustralyalı izleyiciler, Temptation Island'ı 7Plus üzerinden ücretsiz izleyebilir. İlk dört sezon şu anda 7Plus'ta yayınlanıyor ve 5'inci Sezonun yayınlandıktan sonra eklenmesi bekleniyor.
Temptation Island'ı Fubo'dan izleyin
Kabloları ortadan kaldırdınız mı? Video akış hizmeti Fubo, USA Network gibi birçok eğlence kanalını içermektedir. Temptation Island'ın ilk dört sezonunu izlemek için de başka bir yöntemdir. Fubo ile, 5'inci Sezonu yayınlandığında izleyebilirsiniz. Bu video akış hizmeti, şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Temptation Island'ı YouTube TV'den izleyin
Bir YouTube TV hesabınız varsa Temptation Island 2023 yayınlandığında izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, USA Network'te yayınlandıktan bir gün sonra eklenmektedir. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerektiğini unutmayın. Bu hizmette yeniyseniz 14 günlük ücretsiz denemeden faydalanmayı unutmayın.
Temptation Island'ı Birleşik Krallık'ta izleyin
İngiliz hayranlar, Temptation Island'ı Discovery Plus'tan takip edebilirler. Bu yayıncı, USA Network şovunun tüm sezonlarını içeriyor ve yeni bölümler genellikle yayınlandıkları gün ekleniyor. Temptation Island, Discovery Plus'ın yalnızca Birleşik Krallık kütüphanesinde izlenebilmektedir. Yeni kullanıcılar hizmetin yedi günlük ücretsiz denemesinden faydalanabilir.
Temptation Island'da kimler yer alıyor?
Temptation Island, Mark L. Walberg (hayır, film yıldızı olan değil) tarafından sunuluyor. Bu sezon villaya gidecek çiftler:
Kaitlin Tufts, 31, ve Hall Toledano, 35: Sekiz yıldır birlikteler ancak ilişkileri bir çıkmaza ulaştı. Adada bir netliğe ulaşmak istiyorlar.
Leonila "Paris" Pedro, 23, ve Nzubechukwu "Great" Ezihie, 25: Kız evlenmek isterken, erkek eğlenmeye devam etmek istiyor. Belki de adada bir ortak noktada buluşacaklar.
Marisela Figueroa, 24, ve Cristopher Wells, 30: Erkek aldatıyor ve kız da ona güvenemiyor. Erkek, adaya giderek ona sadakatini kanıtlama şansını yakalayacak.
Vanessa Valente, 34, ve Roberto Mal, 24: Bu tek gecelik ilişkiyle başlayan uzun ilişki, aralarındaki 10 yaş farkını aşamıyor. Adaya giderek aynı şeyi aradıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar.
Temptation Island SSS
Temptation Island kurgulanmış mı?
Hayır, Temptation Island kurgulanmadı.
Kablo tv olmadan Temptation Island'ı nasıl izleyebilirim?
Temptation Island'ı video akış hizmeti Peacock'tan veya Fubo gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden izleyin. Alternatif olarak, Avustralya'nın 7Plus hizmetinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
Temptation Island Peacock'ta var mı?
Evet, USA Network'ün Temptation Island'ının tüm sezonları Peacock'ta yer alıyor.
Temptation Island'da hiç ilişkilerini devam ettiren çift oldu mu?
Evet, altı çift Temptation Island'da ilişkilerini devam ettirebildi. Bu çiftler:
Shari Ligons ve Javen Butler (1. Sezon)
Ashley Goldson ve Rick Fleur (2. Sezon)
Chelsea Orcutt ve Thomas Gipson (3. Sezon)
Erin Smith ve Corey Sobczyk (3. Sezon)
Kristen Ramos ve Julian Allen (3. Sezon)
Iris Jardiel ve Luke Wechselberger (4. Sezon)
Temptation Island'da ne kadar süre kalıyorlar?
USA Network'e göre, çiftler adada yaklaşık bir ay kalıyor.
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