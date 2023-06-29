Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Temptation Island nereden izlenir

Temptation Island nereden izlenir

Temptation Island, bu yaz sıcakları getiriyor! Yeni sezon, yeni çiftler, yeni drama, yeni ilişkiler; bu şovda her şey var. İşte Temptation Island 2023'ü izleyebileceğiniz yerler.

Temptation Island'ın konusu ne?

Temptation Island S5 Süper Fragman - Tamamı - Basın

Temptation Island'da, çiftler, seksi bekarlarla dolu bir villaya giderek uzun süreli ilişkilerini test ediyor. Bu çiftler, ilişkilerinde dönüm noktalarına ulaşıyor ve bu şova katılara soruınlarının çözüleceğini umuyor. Matematikte kötü olabiliriz ancak bu hiç akla yatkın değil.

Çiftler, şov sırasında birbirinden ayrı yaşıyorlar ve bekarlarla flört ederek ayartmaya çalışılıyor. Her bölümün sonunda, partnerlerinin ne yaptıklarıyla ilgili klipleri izliyorlar ve sezonun sonunda, ilişkilerini devam ettirme veya ayrılma kararı alıyorlar. Yeni sezonda, birisi şeytana uyduğunda villayı kırmızı renge boyayan "Ayartma Işığı" yer alacak.

Temptation Island geçmişte Fox'ta iki sezon boyunca yayınlandı ve sonra iptal edildi. Bu şovu USA Network satın aldı ve 2023 sezonu, toplamda yedinci ancak USA Network'de beşinci sezon olacak.

Temptation Island 5. sezon yayınlanma tarihi

Temptation Island 5. Sezon nerede yayınlanacak?

Temptation Island 2023, 14 Haziran 21:00'da (ET) USA Network'de yayınlanacak. Bu şov, ağın "Çarşamba" programının bir parçası ve The Big D'den önce yayınlanıyor. Ayrıca bir sonraki gün Peacock'ta yayınlanacak.

Temptation Island internette nereden izlenir

USA Network logosu

Temptation Island'ı USA Network'ten izleyin

Temptation Island'ın 5'inci Sezonunu kablolu kanal USA Network'ten izleyin. Bölümleri bu kanalın web sitesinden ve uygulamasından da izleyebilirsiniz ancak şova erişmek için bir hesaba ihtiyacınız olabilir. Bir hesap oluşturmak için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız yeterlidir.

Peacock logosu.

Temptation Island'I Peacock'tan izleyin

Peacock'ın sizi Temptation Island'ın her sezonuyla cezbetmesine izin verin. Bu hizmet üzerinden hemen ilk dört sezonu art arda izleyin ve 5'inci sezonu sonraki gün yayınlarıyla takip edin. Yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilir ve bu hizmet ayda 5 USD gibi cüzi bir ücret talep ediyor.

7plus logosu.

Temptation Island'ı 7Plus'ta ücretsiz izleyin

Avustralyalı izleyiciler, Temptation Island7Plus üzerinden ücretsiz izleyebilir. İlk dört sezon şu anda 7Plus'ta yayınlanıyor ve 5'inci Sezonun yayınlandıktan sonra eklenmesi bekleniyor.

Fubo logosu

Temptation Island'ı Fubo'dan izleyin

Kabloları ortadan kaldırdınız mı? Video akış hizmeti Fubo, USA Network gibi birçok eğlence kanalını içermektedir. Temptation Island'ın ilk dört sezonunu izlemek için de başka bir yöntemdir. Fubo ile, 5'inci Sezonu yayınlandığında izleyebilirsiniz. Bu video akış hizmeti, şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

YouTube TV logosu

Temptation Island'ı YouTube TV'den izleyin

Bir YouTube TV hesabınız varsa Temptation Island 2023 yayınlandığında izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, USA Network'te yayınlandıktan bir gün sonra eklenmektedir. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerektiğini unutmayın. Bu hizmette yeniyseniz 14 günlük ücretsiz denemeden faydalanmayı unutmayın.

Discovery+ logosu.

Temptation Island'ı Birleşik Krallık'ta izleyin

İngiliz hayranlar, Temptation IslandDiscovery Plus'tan takip edebilirler. Bu yayıncı, USA Network şovunun tüm sezonlarını içeriyor ve yeni bölümler genellikle yayınlandıkları gün ekleniyor. Temptation Island, Discovery Plus'ın yalnızca Birleşik Krallık kütüphanesinde izlenebilmektedir. Yeni kullanıcılar hizmetin yedi günlük ücretsiz denemesinden faydalanabilir.

Temptation Island'da kimler yer alıyor?

Temptation Island 5. Sezon oyuncuları

Temptation Island, Mark L. Walberg (hayır, film yıldızı olan değil) tarafından sunuluyor. Bu sezon villaya gidecek çiftler:

  • Kaitlin Tufts, 31, ve Hall Toledano, 35: Sekiz yıldır birlikteler ancak ilişkileri bir çıkmaza ulaştı. Adada bir netliğe ulaşmak istiyorlar.

  • Leonila "Paris" Pedro, 23, ve Nzubechukwu "Great" Ezihie, 25: Kız evlenmek isterken, erkek eğlenmeye devam etmek istiyor. Belki de adada bir ortak noktada buluşacaklar.

  • Marisela Figueroa, 24, ve Cristopher Wells, 30: Erkek aldatıyor ve kız da ona güvenemiyor. Erkek, adaya giderek ona sadakatini kanıtlama şansını yakalayacak.

  • Vanessa Valente, 34, ve Roberto Mal, 24: Bu tek gecelik ilişkiyle başlayan uzun ilişki, aralarındaki 10 yaş farkını aşamıyor. Adaya giderek aynı şeyi aradıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar.

Temptation Island SSS

Temptation Island kurgulanmış mı?
Kablo tv olmadan Temptation Island'ı nasıl izleyebilirim?
Temptation Island Peacock'ta var mı?
Temptation Island'da hiç ilişkilerini devam ettiren çift oldu mu?
Temptation Island'da ne kadar süre kalıyorlar?
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Reality TV hayranları için olmazsa olmaz

Reality TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen taahhütsüz deneyin!

Daha Fazlasını Öğrenin

Dil Seçin