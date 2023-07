Marisela Figueroa (24 ans) et Christopher Wells (30 ans) : il la trompe et elle ne peut pas lui faire confiance. C'est l'occasion de lui prouver sa fidélité sur l'île.

Les fans de Temptation Island au Royaume-Uni peuvent suivre le programme sur Discovery Plus . La chaîne propose toutes les saisons de la série diffusée par USA Network, les nouveaux épisodes étant généralement ajoutés le jour même. Notez que Temptation Island n'est disponible que dans le catalogue britannique de Discovery Plus. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d'une période d'essai gratuite de sept jours.

Temptation Island 2023 sera diffusée pour la première fois sur USA Network le 14 juin à 21 h (ET) . L'émission fait partie de la programmation du Hump Day de la chaîne et est diffusée avant The Big D . Elle sera également diffusée le lendemain sur Peacock .

