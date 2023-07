In Temptation Island, le coppie mettono alla prova le loro relazioni a lungo termine in una villa piena di single affascinanti. Queste coppie hanno raggiunto un punto di svolta nella loro relazione e sperano che partecipare allo show possa risolvere i loro problemi. Facendo un po' di conti, qualcosa non torna.

Le coppie vivono separate per tutta la durata dello show e sono autorizzate ad uscire con i single, cercando di indurli in tentazione. Alla fine di ogni episodio, guardano i video delle azioni dei loro partner e alla fine della stagione decidono se vogliono restare insieme o separarsi. Nella nuova stagione viene introdotta una nuova "Temptation Light" che illumina la villa di rosso quando qualcuno cede alla tentazione.

Temptation Island è stato trasmesso in precedenza su Fox per due stagioni prima di essere cancellato. Lo show è stato ripreso da USA Network e la stagione 2023 è la settima in assoluto, ma la quinta su USA Network.