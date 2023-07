Kyllä, yhteensä kuusi paria on selvinnyt Temptation Islandista yhdessä. He ovat:

Kaitlin Tufts , 31, ja Hall Toledano , 35: He ovat olleet yhdessä kahdeksan vuotta, mutta suhde on ajautunut umpikujaan. He toivovat löytävänsä selvyyden saarella.

Brittiläiset fanit voivat seurata Temptation Islandia Discovery Plus -palvelussa. Se sisältää kaikki USA Networkin omistamat kaudet, ja uudet jaksot lisätään yleensä samana päivänä tv-esityksen kanssa. Huomaa, että Temptation Island on saatavilla vain Discovery Plussan isobritannialaisessa valikoimassa. Uusille käyttäjille on tarjolla seitsemän päivän ilmainen kokeilu.

Anna Peacockin vietellä sinut kaikkien Temptation Island -kausien pariin. Näet kaudet 1–4 heti, ja kausi 5 ilmestyy suoratoistopalveluun seuraavana päivänä tv-esityksestä. Uusille käyttäjille on tarjolla seitsemän päivän ilmainen kokeilu, ja palvelu on myös kohtuuhintainen: 5 $ kuukaudessa.

Temptation Island 2023 saa ensi-iltansa USA Network -kanavalla 14. kesäkuuta kello 21 Yhdysvaltain itäistä aikaa . Ohjelma on osa verkoston ”Hump Day” -ohjelmistoa, ja se esitetään ennen The Big D:tä . Jaksot tulevat suoratoistettavaksi Peacockiin seuraavana päivänä.

Pariskunnat asuvat ohjelman ajan toisistaan erillään seurustellen sinkkujen kanssa, mikä luo houkutuksia erilaisille petoksille. Jokaisen jakson lopussa parisuhteiden osapuolet katselevat pätkiä siitä, mitä heidän kumppaninsa ovat tehneet. Kauden lopussa parit päättävät, haluavatko he pysyä yhdessä vai erota. Uudella kaudella on käytössä uusi ”Temptation Light”, houkutuksen valo, joka värjää huvilan punaiseksi, kun joku on antanut periksi kiusaukselle.

Temptation Islandissa (Viettelysten saari) pariskunnat panevat pitkäaikaiset parisuhteensa koetukselle ja suuntaavat huvilalle, joka on täynnä kuumia sinkkuja. Parit ovat ajautuneet suhteissaan erilaisiin käännekohtiin, ja ohjelmaan osallistumalla he toivovat ongelmiensa ratkeavan. Olen ehkä huono matikassa, mutta tämä ei vain täsmää.

