Где смотреть шоу «Остров искушений»
Этим летом будет жарко на «Острове искушений»! Новый сезон, новые пары, больше драмы и флирта: это шоу заполнено пикантными подробностями под завязку! Вот где смотреть «Остров искушений-2023».
О чем шоу «Остров искушений»?
В шоу «Остров искушений» пары, состоящие в длительных отношениях, готовы проверить их на прочность и для этого отправляются на виллу, где полно привлекательных одиноких людей. Эти пары столкнулись с проблемами в отношениях и надеются, что во время шоу получится их решить. Не надо быть великим математиком, чтобы понять: что-то тут не складывается.
На время шоу пары живут отдельно друг от друга, им можно ходить на свидания с другими одинокими участниками, которые будут всячески их соблазнять. В конце каждого эпизода пара смотрит видео, где запечатлены все «грешки» друг друга, а в конце сезона принимают решение — продолжить отношения или расстаться. В новом сезоне появится новая деталь под названием Temptation Light: красный свет заполняет виллу, когда кто-то поддается искушению.
Ранее шоу «Остров искушений» транслировалось на канале Fox, но после двух сезонов его закрыли. Затем канал USA Network решил взять шоу под свое крыло, так что в 2023 году выходит 7-й сезон франшизы, но только 5-й на канале USA Network.
Когда была премьера 5-го сезона «Острова искушений»?
Премьера шоу «Остров искушений-2023» состоялась на канале USA Network 14 июня в 21:00 по восточному времени (ET). Это шоу выходит в программе канала по средам перед шоу The Big D. На следующий день новые серии можно посмотреть онлайн на Peacock.
Где смотреть «Остров искушений» онлайн
Смотрите «Остров искушений» на USA Network
Смотрите 5-й сезон «Острова искушений» на кабельном канале USA Network. Вы также можете посмотреть эпизоды онлайн на сайте или в приложении канала, но для этого нужна учетная запись. Для регистрации учетной записи вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите онлайн «Остров искушений» на Peacock
Так заманчива идея посмотреть все сезоны «Острова искушений» на Peacock! Прямо сейчас смотрите сезоны 1–4 на этом сервисе и будьте в курсе событий 5-го сезона на следующий день после выхода новой серии. Новые подписчики смогут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом, стоимость подписки составляет всего 5 долл. США в месяц.
Смотрите «Остров искушений» на Fubo
Отказались от кабельного телевидения? Стриминговый сервис Fubo предлагает доступ к нескольким развлекательным каналам, включая USA Network. Это еще один способ посмотреть сезоны 1–4 шоу «Остров искушений». На Fubo вы можете смотреть новые серии 5-го сезона прямо во время премьеры. Сейчас этот стриминговый сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период, для регистрации вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите онлайн «Остров искушений» на YouTube TV
Если у вас есть учетная запись YouTube TV, то вы можете смотреть шоу «Остров искушений-2023» по мере выхода серий. Новые серии появляются здесь на следующий день после премьеры на USA Network. Для доступа к YouTube TV вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222). Если вы хотите оформить подписку здесь впервые, обязятельно воспользуйтесь 14-дневным бесплатным пробным периодом.
Смотрите «Остров искушений» в Британии
Фанаты шоу «Остров искушений» из Великобритании могут смотреть его на Discovery Plus. Здесь есть все сезоны шоу, вышедшие на канале USA Network, а новые эпизоды обычно добавляются в день премьеры. Обратите внимание, что шоу «Остров искушений» есть только в британской библиотеке контента Discovery Plus. Новые подписчики могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.
Кто участвует в шоу «Остров искушений»?
Ведущим шоу «Остров искушений» является Марк Л. Уолберг (нет, не актер). Вот четыре пары, которые отправились на виллу в этом сезоне:
Кейтлин Тафтс (31) и Холл Толедано (35). Они вместе уже восемь лет, но отношения зашли в тупик. На острове они надеются понять, что с ними происходит.
Леонила «Пэрис» Педро (23) и Нзубечукву «Грэйт» Эзихие (25). Она готова свить семейное гнездо, а он еще не хочет прощаться с веселой молодой жизнью. Возможно, они придут к компромиссу на острове.
Марисела Фигероа (24) и Кристофер Уэлс (30). Он изменяет, и она не может ему доверять. Остров дает мужчине последний шанс доказать свою верность.
Ванесса Валенте (34) и Роберто Мал (24). Встреча на одну ночь переросла в нечто большее... но 10-летняя разница в возрасте дает о себе знать. Пара отправляется на остров в попытке доказать, что им нужно одно и то же.
ЧаВо: шоу «Остров искушений»
Следуют ли участники «Острова искушений» сценарию?
Нет, в шоу «Остров искушений» нет заданного сценария.
Как посмотреть «Остров искушений» без кабельного телевидения?
Смотрите шоу «Остров искушений» на стриминговом сервисе Peacock или на беспроводных сервисах типа Fubo. В Австралии шоу можно посмотреть бесплатно на 7Plus.
Есть ли «Остров искушений» на Peacock?
Да, все сезоны «Острова искушений», вышедшие на канале USA Network, можно посмотреть онлайн на Peacock.
Есть ли пары, которые остались в отношениях после «Острова искушений»?
Да! Шесть пар справились со всеми искушениями «Острова». Среди них:
Шари Лайгонс и Явен Батлер (1-й сезон);
Эшли Голдсон и Рик Флер (2-й сезон);
Челси Оркатт и Томас Гипсон (3-й сезон);
Эрин Смит и Кори Собчик (3-й сезон);
Кристен Рамос и Джулиан Аллен (3-й сезон);
Айрис Хардьель и Люк Вексельбергер (4-й сезон).
Сколько участники находятся на вилле «Острова искушений»?
Согласно обзору USA Network пары будут находиться на острове примерно месяц.
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