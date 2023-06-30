В шоу «Остров искушений» пары, состоящие в длительных отношениях, готовы проверить их на прочность и для этого отправляются на виллу, где полно привлекательных одиноких людей. Эти пары столкнулись с проблемами в отношениях и надеются, что во время шоу получится их решить. Не надо быть великим математиком, чтобы понять: что-то тут не складывается.

На время шоу пары живут отдельно друг от друга, им можно ходить на свидания с другими одинокими участниками, которые будут всячески их соблазнять. В конце каждого эпизода пара смотрит видео, где запечатлены все «грешки» друг друга, а в конце сезона принимают решение — продолжить отношения или расстаться. В новом сезоне появится новая деталь под названием Temptation Light: красный свет заполняет виллу, когда кто-то поддается искушению.

Ранее шоу «Остров искушений» транслировалось на канале Fox, но после двух сезонов его закрыли. Затем канал USA Network решил взять шоу под свое крыло, так что в 2023 году выходит 7-й сезон франшизы, но только 5-й на канале USA Network.