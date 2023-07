Фанаты шоу «Остров искушений» из Великобритании могут смотреть его на Discovery Plus . Здесь есть все сезоны шоу, вышедшие на канале USA Network, а новые эпизоды обычно добавляются в день премьеры. Обратите внимание, что шоу «Остров искушений» есть только в британской библиотеке контента Discovery Plus. Новые подписчики могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.

Премьера шоу «Остров искушений-2023» состоялась на канале USA Network 14 июня в 21:00 по восточному времени (ET) . Это шоу выходит в программе канала по средам перед шоу The Big D . На следующий день новые серии можно посмотреть онлайн на Peacock .

