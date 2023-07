In Temptation Island werden die Langzeitbeziehungen von Paaren auf die Probe gestellt – in einer Villa voller sexy Singles. Die Paare haben einen kritischen Punkt in ihren Beziehungen erreicht und erhoffen sich von der Show, dass ihre Probleme gelöst werden. Wir sind uns da nicht so sicher.

Für die Dauer der Show leben die Paare getrennt voneinander in einer Villa und kommen den Singles bei Dates näher, was sie in Versuchung bringt. Am Ende jeder Folge bekommen sie in Videos zu sehen, wie ihr jeweiliger Partner seine Zeit verbracht hat. Und am Ende der Staffel müssen sie sich entscheiden, ob sie zusammen bleiben oder sich trennen. In der neuen Staffel gibt es das „Versuchungslicht“, das die Villa in rotes Licht taucht, wenn jemand der Versuchung unterlegen ist.

Temptation Island wurde zwei Staffeln lang auf Fox ausgestrahlt, bevor die Sendung abgesetzt wurde. Die Show wurde anschließend von USA Network übernommen. Die Staffel 2023 ist die 7. Staffeln insgesamt und die 5. Staffel auf USA Network.