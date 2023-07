แฟน ๆ ชาวอังกฤษสามารถติดตาม Temptation Island ได้ใน Discovery Plus สตรีมเมอร์ดำเนินรายการทุกซีซั่นจาก USA Network โดยตอนใหม่มักจะเพิ่มเข้ามาในวันเดียวกับที่ออกอากาศ โปรดทราบว่า Temptation Island มีให้บริการในคลัง Discovery Plus ใน สหราชอาณาจักร เท่านั้น ผู้ใช้ใหม่สามารถเพลิดเพลินกับการทดลองใช้บริการฟรีเจ็ดวัน

Temptation Island ปี 2023 จะออกฉายรอบปฐมทัศน์ทาง USA Network วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 21.00 น. ET รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ "Hump Day" ของเครือข่ายและออกอากาศก่อน The Big D และจะสตรีมในวันถัดไปทาง Peacock

