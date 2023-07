Assista à Temptation Island no Reino Unido

Os fãs britânicos podem acompanhar Temptation Island no Discovery Plus.s. O streamer transmite todas as temporadas do programa da USA Network, com novos episódios normalmente adicionados no mesmo dia em que vão ao ar. Observe que a Temptation Islands só está disponível na biblioteca do Reino Unido do Discovery Plus. Novos usuários podem desfrutar de uma avaliação gratuita de sete dias do serviço.