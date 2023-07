Marisela Figueroa , 24 i Christopher Wells , 30: on oszukuje, a ona nie może mu ufać. Pobyt na wyspie to jego szansa, aby udowodnić swoją lojalność wobec partnerki.

Brytyjscy fani mogą oglądać Temptation Island na Discovery Plus . W usłudze są dostępne wszystkie sezony programu z USA Network, a nowe odcinki są zwykle dodawane w dniu emisji. Temptation Island jest dostępny wyłącznie w brytyjskiej bibliotece Discovery Plus. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z siedmiodniowego okresu próbnego.

Nie masz kablówki? Usługa streamingowa Fubo oferuje kilka kanałów rozrywkowych, w tym USA Network. To kolejny sposób na nadrobienie zaległości w sezonach od 1 do 4 Temptation Island. W Fubo możesz także oglądać sezon 5 na żywo podczas jego emisji. W ramach usługi można skorzystać z siedmiodniowego bezpłatnego okresu próbnego, jednak może być konieczne podanie prawidłowego kodu pocztowego w USA (np. 30301 lub 11222).

Temptation Island 2023 miało swoją premierę na USA Network 14 czerwca o 21:00 ET . Program jest częścią „Hump Day” i jest emitowany przed The Big D . Odcinki można oglądać następnego dnia na Peacock .

Pary mieszkają osobno przez cały czas trwania programu i mogą umawiać się z singlami, których zadaniem jest zachęcanie ich do zdrady. Pod koniec każdego odcinka pary oglądają klipy pokazujące, co robili ich partnerzy, a pod koniec sezonu mogą zdecydować, czy chcą zostać razem, czy zakończyć związek. W nowym sezonie pojawia się nowe „Światełko pokusy”, które skąpie willę w czerwieni, gdy ktoś ulegnie zachętom do zdrady

W programie Temptation Island pary wystawiają na próbę swoje wieloletnie związki, przeprowadzając się do willi pełnej seksownych singli i singielek. Pary biorące udział w programie borykają się z problemami i mają nadzieję, że udział w programie pomoże im je rozwiązać. Naszym zdaniem nie jest to najlepsze z możliwych rozwiązań.

