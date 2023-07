Brittiska fans kan få sin dos av Temptation Island på Discovery Plus . Streamingtjänster har alla säsonger av programmet från USA Network, och nya avsnitt läggs oftast till samma dag som de sänds. Tänk på att Temptation Island endast är tillgängliga med det brittiska biblioteket på Discovery Plus. Nya användare kan prova tjänsten gratis i sju dagar.

Temptation Island 2023 har premiär på USA Network den 14 juni 21:00 ET . Serien är en del av nätverkets "Hump Day"-program och sänds före The Big D . Det kan också streamas nästa dag på Peacock .

