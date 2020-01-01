    Лучшая VPN для игровых консолей

    Работает на PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, и Nintendo Switch

    • Оптимизирована для обеспечения скорости и стабильности
    • Превращает вашу консоль в мощный медиастример*
    • Работает в фоновом режиме — просто настройте и забудьте
    • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
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    Используйте весь потенциал своего устройства с помощью VPN для игровых консолей. Вы ничем не рискуете.


    Солдат из видеоигры прорывается сквозь экран: с помощью VPN для консолей ваш игровой и стриминговый опыт станет ярче.

    Как быстро и просто настроить VPN-соединение на игровых консолях

    Узнайте, как ExpressVPN может улучшить ваш игровой и стриминговый опыт на следующих устройствах:

    PlayStation
    PlayStation
    Xbox
    Xbox
    Nintendo Switch
    Nintendo Switch
    См. полный список поддерживаемых устройств

    Зачем использовать ExpressVPN с игровыми консолями?

    MediaStreamer ExpressVPN позволяет легко скрыть IP-адрес игровой консоли и поддерживается большим количеством различных устройств (в том числе телевизорами с технологией SmartTV), позволяя вам пользоваться стриминговыми сервисами без буферизации. Настройка очень проста, никакого другого оборудования не требуется. Но при этом нет полной защиты конфиденциальности, как при VPN-соединении.

    Узнать, как использовать MediaStreamer с вашими устройствами

    Чтобы воспользоваться всеми преимуществами защиты конфиденциальности, которые предлагает ExpressVPN, необходимо подключить консоль к роутеру с поддержкой VPN. Минимальное количество дополнительных настроек позволит зашифровать весь трафик, изменить IP-адрес, обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров и получить другие преимущества. К тому же вы сможете защитить каждый телефон, планшет, компьютер или телевизор с технологией SmartTV, которые подключены к вашей сети.

    Узнать больше о приложении ExpressVPN для роутеров

    Часто задаваемые вопросы

    ExpressVPN поддерживает MediaStreamer на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360 и Nintendo Switch. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.

    Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.

    Да! ExpressVPN сделает ваш компьютер более подходящим для гейминга. Вы сможете уменьшить пинг, купить новые игры по низким ценам, открыть доступ к заблокированным картам и моделям, играть за пределами своего региона, защититься от DDoS-атак и многое другое.

    Узнайте, почему ExpressVPN — лучшая VPN для гейминга.

    Нет. С помощью MediaStreamer можно получить доступ к заблокированному контенту, но при этом данные не шифруются и не туннелируются. Чтобы использовать игровую консоль с полной защитой VPN, подключите ее к роутеру с поддержкой VPN, на котором установлено приложение ExpressVPN для роутеров.

    ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-активности и никаких журналов подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике в отношении логов.

    Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и телевизоры с технологией Smart TV. С помощью одной подписки можно одновременно подключать до пяти устройств к ExpressVPN. А если вы установите ExpressVPN на вашем Wi-Fi-роутере, то все подключенные к нему устройства будут защищены независимо от их количества.

    Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.



    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.

    Почему ExpressVPN?

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Стриминг без границ

    ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, фаерволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    VPN для всех ваших устройств

    Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Покупайте подписку, скачивайте и подключайтесь!

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас возникнут трудности с ExpressVPN на каком-либо из устройств, вы в любое время можете Обратитесь в службу поддержки.

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    Почему геймеры любят ExpressVPN

    Victor

    Victor

    Просто великолепный сервис! ...Исчезли даже проблемы с пингом во время игры. Для меня это мега круто, так как я пользуюсь мобильной сетью, и она никогда не отличалась надежностью, когда дело касалось пинга и прочего.

    Sobhan Dadkhah

    Этот VPN-сервис мне очень помог, и теперь я могу одновременно стримить и играть в игры, которые недоступны в моей стране.

    Muzza

    Muzza

    После покупки подписки на ExpressVPN все наладилось. Я смог общаться с друзьями во время игр с незначительной задержкой или совсем без нее. На сегодняшний день это для меня лучший VPN-сервис. Рекомендую.

    Подключите свою игровую консоль к ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Если вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, мы вернем ваши деньги.

    Начните использовать свою игровую консоль с ExpressVPN. С 30-дневную гарантию возврата денег вы ничем не рискуете.

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