Лучшая VPN для игровых консолей

Как быстро и просто настроить VPN-соединение на игровых консолях
Узнайте, как ExpressVPN может улучшить ваш игровой и стриминговый опыт на следующих устройствах:
Зачем использовать ExpressVPN с игровыми консолями?
MediaStreamer ExpressVPN позволяет легко скрыть IP-адрес игровой консоли и поддерживается большим количеством различных устройств (в том числе телевизорами с технологией SmartTV), позволяя вам пользоваться стриминговыми сервисами без буферизации. Настройка очень проста, никакого другого оборудования не требуется. Но при этом нет полной защиты конфиденциальности, как при VPN-соединении.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами защиты конфиденциальности, которые предлагает ExpressVPN, необходимо подключить консоль к роутеру с поддержкой VPN. Минимальное количество дополнительных настроек позволит зашифровать весь трафик, изменить IP-адрес, обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров и получить другие преимущества. К тому же вы сможете защитить каждый телефон, планшет, компьютер или телевизор с технологией SmartTV, которые подключены к вашей сети.
Часто задаваемые вопросы
ExpressVPN поддерживает MediaStreamer на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360 и Nintendo Switch. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.
Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.
Да! ExpressVPN сделает ваш компьютер более подходящим для гейминга. Вы сможете уменьшить пинг, купить новые игры по низким ценам, открыть доступ к заблокированным картам и моделям, играть за пределами своего региона, защититься от DDoS-атак и многое другое.
Нет. С помощью MediaStreamer можно получить доступ к заблокированному контенту, но при этом данные не шифруются и не туннелируются. Чтобы использовать игровую консоль с полной защитой VPN, подключите ее к роутеру с поддержкой VPN, на котором установлено приложение ExpressVPN для роутеров.
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-активности и никаких журналов подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике в отношении логов.
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и телевизоры с технологией Smart TV. С помощью одной подписки можно одновременно подключать до пяти устройств к ExpressVPN. А если вы установите ExpressVPN на вашем Wi-Fi-роутере, то все подключенные к нему устройства будут защищены независимо от их количества.
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.
Почему ExpressVPN?
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Стриминг без границ
ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, фаерволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
VPN для всех ваших устройств
Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.
Легкая установка и настройка
Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Покупайте подписку, скачивайте и подключайтесь!
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности с ExpressVPN на каком-либо из устройств, вы в любое время можете Обратитесь в службу поддержки.
Почему геймеры любят ExpressVPN
Просто великолепный сервис! ...Исчезли даже проблемы с пингом во время игры. Для меня это мега круто, так как я пользуюсь мобильной сетью, и она никогда не отличалась надежностью, когда дело касалось пинга и прочего.
Этот VPN-сервис мне очень помог, и теперь я могу одновременно стримить и играть в игры, которые недоступны в моей стране.
После покупки подписки на ExpressVPN все наладилось. Я смог общаться с друзьями во время игр с незначительной задержкой или совсем без нее. На сегодняшний день это для меня лучший VPN-сервис. Рекомендую.