Лучшая VPN для игровых консолей

ExpressVPN поддерживает MediaStreamer на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360 и Nintendo Switch. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки или загляните в наше руководство по настройке VPN-соединения для популярных устройств.

Также важно отметить, что любое устройство с интернет-соединением можно подключить к ExpressVPN через Wi-Fi-роутер с поддержкой VPN.