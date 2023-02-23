Что такое OmeTV?

OmeTV — это социальная онлайн-платформа, где пользователи могут общаться с незнакомцами посредством веб-камер или смартфонов, причем вне зависимости от часовых поясов. Как и Omegle, этот бесплатный видеочат позволяет людям из разных стран собраться вместе, начать общаться друг с другом и завести новые знакомства.

В настоящий момент число пользователей OmeTV насчитывает более 10 миллионов человек. Это значит, что вы всего в одном шаге от того, чтобы найти новых друзей, узнать больше про разные культуры, улучшить свое владение иностранными языками и познакомиться с кем-нибудь особенным.