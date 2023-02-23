OmeTV nedir?

OmeTV, kullanıcıların hangi saat diliminde olurlarsa olsunlar web kamerası veya cep telefonları aracılığıyla yabancılarla sohbet edebilecekleri bir çevrimiçi sosyalleşme platformudur. Omegle'ye benzeyen bu ücretsiz görüntülü sohbet hizmeti, dünyanın dört bir yanından yeni bağlantılar kurmak için tanımadıkları insanlarla sohbet etmek isteyen insanları bir araya getirir.

OmeTV'nin şu anda 10 milyondan fazla kullanıcısı var; böylesine geniş bir insan havuzuyla, yeni arkadaşlar edinmekten, farklı kültürler öğrenmekten, yabancı dil becerilerinizi geliştirmekten ve yeni biriyle tanışmaktan sadece bir tık uzaktasınız.